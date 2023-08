Hüttner Csaba szövetségi kapitány szerdán véglegesítette csapatát az augusztus 23–27. között Duisburgban sorra kerülő, olimpiai kvalifikációs vébére. A viadalra – a para szakágat is figyelembe véve – összesen 46 magyar utazik.

A kiemelten fontos ötszázas férfi négyes hajóban együtt ül majd Tótka Sándor és Kuli István. Az idei világkupák és az Európa Játékok alapján is ebben a számban lehet a legnagyobb harc a kvótákért.

– A négyesre a legnagyobb erőinket kell mozgósítanunk, mert ebben a számban csak a vb-n lehet kvótát szerezni. Nagyon kiélezett a mezőny, századok, akár ezredek dönthetnek majd – idézte a magyar szövetség honlapja a szakembert. – A négyes a legfontosabb és ezért óriási áldozatokat kellett meghoznia még egy olyan klasszisnak is, mint Tótka Sándor, aki egyéni olimpiai bajnokként már másodszor áldoz be mindent a csapatért, és a páros elengedésével lemond egy majdnem biztos vb-éremről a négyes javára.

A nőknél is a négyesen volt a fókusz a csapat kialakításakor. A szülés után visszatérő Hadvina Dóra is ebben a hajóban kap szerepet Gazsó Alida Dóra, Csipes Tamara és Rendessy Eszter társaságában.

– Mivel itt is érvényes az a szabály, hogy a hat kvótát hat versenyző szerezheti meg, meg kellett osztanunk az erőinket. Mindenki szó nélkül beállt a sorba, és a válogatott érdekeit helyezte előtérbe. A négyest illetően az első két beülőben egyértelmű volt, hogy Gazsónak és Csipesnek van helye, mögéjük kerestem két ideális tolóembert. A válogatókon látottak alapján Rendessy Eszterre és Hadvina Dórára esett a választásom – indokolta döntését Hüttner Csaba.

A negyedik viharsarki résztvevőre, az MTK-ban kajakozó Opavszky Márkra a vegyes hajóban vár feladat, Lucz Annával a K-2 500 méteres számban kísérelhetik meg az éremszerzést.