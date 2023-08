A szervezők két mix kategóriában hirdették meg a verseny, külön a profiknak és az amatőröknek. Mindkét esetben megkötés volt, hogy minimum hat női versenyzőnek kellett a hajóban ülnie, a profiknál pedig kizárólag versenyengedéllyel rendelkezők ragadhattak lapátot a kézbe.

A profi mix kupában 3 csapat mérte össze erejét. Két időfutamban kellett jól teljesíteni, ezek idejét összesítették a rendezők, így hirdették ki a végeredményt. Az első futamban a kecskeméti legénység ért be elsőnek kis különbséggel a szarvasiakkal szemben, akik a második körben visszavágtak és meggyőző különbséggel hozták az elsőséget.

Nyílt 10 fős kategóriában bárki beülhetett a hajóba, de elsősorban férfiaknak került kiírásra ez a versenyszám. A huszas hajóban 10 evezősnek kellett a 200 méteres távot megtennie. Ez a „műfaj” is a házigazdáknak feküdt a legjobban.

A szabadidős mix kupában összesen 6 gárda indult. A helyi amatőr formációknak edzés lehetőséget is biztosított a házigazda egyesület, többen közülük hetek óta rendszeresen gyakoroltak, kihasználva az alkalmakat. A szarvasi egységeken kívül érkezett nevezés Mezőtúrról és Kecskemétről is. Sorsolás alapján párba kerültek a csapatok. A vesztesek a „B” döntőbe, a győztesek az „A”-ba kerültek. A három hajós finálés futamok rendkívül látványosak voltak, ritkán látni egyszerre ennyi hajót, és egyen mezben versenyző evezőst a Holt-Körösön. Itt a „B” döntő kecskeméti, az „A” pedig a Corteva csapatának sikerrel zárult.

A profik és az amatőrök is megmérették magukat.

– Az „A” döntőbe került csapatok használták ki legtöbbször az edzés lehetőségét, ennek meg is lett az eredménye, hiszen szoros csatában, kis különbséggel érkeztek a hajók a célvonalhoz – mondta el Szitó Szabolcs a házigazda Körös Dragon fő szervezője, aki sok időt fordított a helyi amatőr csapatok felkészítésére.

A most debütáló rendezvény fogadtatása pozitív volt. A folytatás kapcsán így nyilatkozott:

– Többen jelezték, hogy ezt a csapatépítő lehetőséget a jövőben is szeretnék kihasználni. Már most fogadalmat tettek arra, hogy a következő évben újra részt kívánnak venni ezen a remek hangulatú, fesztiváli versenyen. A rendezvényt barátságos hangulat jellemezte, az időjárás kegyes volt hozzánk, a sétahajók is türelmesek voltak velünk – tette hozzá Szitó Szabolcs.

Végeredmények. Profi mix: 1. Körös Dragon SE 1:32,65 perc, 2. Hírös Kecskemét 1:37,12, 3. Barátság Kft. Békés 1:39,55.

Nyílt 10 fős hajók: 1. Körös Dragon SE 1:31,93, 2. Hírös Kecskemét 1:34,97, 3. Barátság Kft. Békés 1:42,16.

Szabadidős mix. „A” döntő: 1. Corteva Dragon (Szarvas), 2. Gallicoop Dragon (Szarvas), 3. Liget Hotel Team (Szarvas). „B” döntő: 1. Cabbenberg (Kecskemét), 2. Túri Dragon Mezőtúr, 3. Luther's Dragon (Szarvas).