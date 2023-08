A csabaiak fegyelmezett védekezéssel rukkoltak ki, ami jó kapus teljesítménnyel is párosult. Mindez nem igazán ízlett a várdaiaknak, akik sokat hibáztak, hátul azonban jól zártak. Ennek ellenére a lilák időnként támadásban is szép dolgokat produkáltak, ezzel pedig végig előnyösebb helyzetben voltak az első félidő során, melynek végén Giricz Laura kisebb könyöksérülést szenvedett.

Rác Sándor edző a folyamatosan forgatta csapatát, az ideális összhang azonban továbbra is megmaradt. A jó játék a félidő közepére 5 gólos előnyt eredményezett (17–22). Egy időkérés után a házigazdák szigorúbb védekezésre váltottak, ami nehezen reagált le az Előre. Az 56. percre egy 8–1-es rohanás eredményeként fordított a Várda, amely ebben az időszakban a játékvezetők szimpátiáját is élvezte. Hiába állt helyre a rend a végjátékra csabai oldalon, a fordításra már nem marad energia.

Pénteken 15.30 órától az MTK Budapest együttesével játszik a Békéscsaba.

Rác Sándor: – Összességében a csapat megfelelt a várakozásoknak. Mindenkinek megfelelő játéklehetőséget tudtam biztosítani és voltak kifejezetten jó periódusaink. A meccs háromnegyedébe mi irányítottunk, az agresszívabb védekezéssel szemben akadtak gondjaink, a lényeg azonban, hogy a játékunk úgy formálódik, ahogy elterveztük.

Kisvárda Master Good–EUbility Group-Békéscsabai ENKSE 29–26 (12–13)

Női felkészülési mérkőzés. Kisvárda, 60 néző. Vezette: Rontó, Szanyi.

Kisvárda: Mátéfi – Mérai 3, Siska 5, Bucsi 2, Sápi 1, Karnyik 8, Akijama 5 (4). Csere: Torda (kapus), Novák, Kovalcsik 1, Gém 4, Szabó L., Mimaka, Rochan. Edző: Józsa Krisztián.

Békéscsaba: Pásztor – Szondi 2, Lanisztanin 8 (3), Giricz 3, Gyimesi 4, Jovacsevics, Horváth G. Csere: Szabó D., Madeira-Domokos (kapusok), Román 1, Sándor, Mayer 3, Török, Aranyi 3, Csáki, Bencsik 2, Csáki. Edző: Rác Sándor.

Kiállítások: 8, ill. 8 perc + Román a 16. percben kizárva. Hétméteresek: 6/4, ill. 4/3.