– A versenyközpont az idén is a festőien szép Kastély téren volt. A középtávon 1900 méter úszás, 90 kilométer kerékpározás, és 21 kilométer futás várt a versenyzőkre. Az úszás rajtja 9 óra 30 perckor volt. A tatai csónakháztól indultunk, a cél Keresztelő Szent János szobra volt a Zsigmond vár mellett. A vízhőmérséklet elég meleg volt, meghaladta a 26,5 fokot is. A reggeli szél felkorbácsolta a hullámokat az általában sima víztükrű tóban. Sikerült is levegővétel közben megízlelnem a vizet – tette hozzá némi iróniával a sportoló.

Az úszás teljesítése után futhattak a kastélykertben kialakított depóba, ahová még a rajt előtt elhelyezték a kerékpárt, a futlócipőt, a frissítőket stb.

– Beöltöztünk a kerékpározáshoz és futottunk a rajtvonalig, ahol fel lehetett már szállni a kerékpárra. Az időmérést az idén is az Evochip végezte. Minden versenyző a bokáján viseli a chipjét, a kihelyezett ellenörző pontokon áthaladva az egész verseny online végigkövethető. A kerékpáros útvonal Tata, Kocs, Nagyigmánd felé vezetett. Három 30 kilométeres távot kellett megtenni. Óriási volt a szintkülönbség. Alföldiként ez nagy kihívást jelentett nekem, és ehhez párosult az erős szél, valamint a közepes útburkolat – értékelte a versenyző ezt a versenyszámot.

– A kategóriámban (60-64 évesek) hárman indultunk. Az úszásból másodikként jöttem ki a vízből, a gyors depózásnak köszönhetően az élre kerültem. A kerékpározás 10. kilométerénél utolért a versenytársam, aki a kerékpározás végére 15 perc előnyre tett szert. Ezzel a hátránnyal kezdtem meg a futást. Az Öreg-tó partján a 21 kilométert (2 kör) a hét legmelegebb napján, magas páratartalommal megfűszerezve kellett teljesíteni. Az első kör megtétele után szembesültem azzal: talán van esélyem az élre kerülni! A második kör harmadánál sikerült is. Így egy izgalmas, kihívásokkal megtűzdelt verseny után felállhattam a dobogó legfelső fokára.

Vörös János két hét múlva, augusztus 5-én ismét rajthoz áll az Extreman Nagyatád ironman versenyen, ahol a távok 3800 méter úszás, 180 kilométer kerékpározás, 42 kilométer futás lesz.