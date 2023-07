A játékosok becsülettel teszik a dolgukat, az edzéslátogatottság a tomboló nyár ellenére jónak mondható, így azután Ács Levente edző nem lehet elégedetlen a hozzáállással. Ami gondot jelent a szakember számára, az inkább a keret szűkös létszáma.

– Négy éve, jobbára helyi erőkből építgetjük ezt a csapatot. A bajnokság megnyerését követően úgy voltunk vele, hogy illik szintet lépni, de csak addig nyújtózkodunk, amíg a takarónk ér. Tisztában vagyunk a két osztály közötti különbséggel, ennek ellenére azokat szerepeltetjük majd, akik itt vannak és akikre eddig is számíthattunk. Ezek a fiúk megérdemlik, hogy kipróbálják magukat – fogalmazott a szakvezető, aki fontosnak tartotta megosztani azt is, hogy a csapata változatlanul Grassroots keretek között funkcionál.

Mindez komoly kihívás elé állítja őt és az egyesület vezetését, amikor egy-két szükséges poszton erősíteni szeretnének, hiszen több alacsonyabb szintű gárdánál kapnak jó gázsit játékosok, lényegesen kevesebb munkáért cserébe, ezzel pedig szinte lehetetlen versenyre kelni.

– A tavaszi csapatunkból egyedül Hrabovszki Pálra nem számíthatunk, aki felhagy a focival. Helyére a fiatal gólerős támadó, Oszlács Márton Dániel érkezik Elekről, de egy védőnek még helyet tudnánk szorítani az öltözőben, a hátsó alakzatunk ugyanis létszámra meglehetősen szűkös – tette hozzá Ács Levente.

A mezőhegyesi együttes összesen öt felkészülési mérkőzést játszik a bajnoki rajtig. Ezekből a Battonya elleni teszten már túl is van, a cikk megjelenése idején a Kaszapert fogadta, a hátralévő időben pedig rendre csongrád-csanádi partnerekkel meccsel.

A hátralévő edzőmérkőzések

Július 15., szombat, 10.00: Mezőhegyesi SE–Kaszaper FC

Július 22., szombat, 10.00: Mezőhegyesi SE–Makó FC

Július 29., szombat, 10.00: Mezőhegyesi SE–Mártély SK

Augusztus 5., szombat, 10.00: Mezőhegyesi SE–Hódmezővásárhelyi FC II.