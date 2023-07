Ehhez és a korai bajnoki rajthoz is igazodva, mindenki igyekszik minél előbb kipipálni a nyári erősítési terveit, hogy az évad kezdetétől bevonhassa új embereit. Íme néhány konkrétum a piacról.

A füzesgyarmati szurkolóknak nincs jó hírünk, hiszen Pataki és Raducu után újabb kulcsembereket veszített az NB III.-as együttes, ráadásul egyelőre Oltean és Cigan visszatérése sem realizálódott. A 33 éves házi gólkirály, Popescu Gheorghe Robert és a vele azonos korú Achim Ádám Sándor a román harmadik ligában érdekelt Crisul Santandrei csapatához távozott. Szintén tandemben, de már a nógrádi I. osztályban szereplő Érsekvadkert együtteséhez került a tavaszi keret két ifjú tagja, Orovecz Ádám (25), illetve Vasziljevics Nikola (22), és félév után tovább állt Csukodi Zoltán (19) is, de az új klubja még nem ismert. Utóbbiakat az Előre korosztályos együttesétől igazolt Béres Richárd (16), valamint a Grosics Akadémiától érkező Hoffmann Patrik Márton (19) igyekszik majd pótolni, azonban a „tőkesúly”, vagyis a rutin két héttel a bajnokság kezdete előtt még hiányzik.

Újabb végegyházi játékosokkal erősít a Nagyszénás SE területi I. osztályban érdekelt együttese. Azok után, hogy a kék-fehérek télen leigazolták Lugasi Martint (26) és Mátó Attilát (32), most a szétszéledő bajnokcsapat újabb két tagja került az állományhoz. A középpályára érkezett erősítés a korábban több csapattal is hírbe hozott Gazsi Balázs (25), valamint a súlyos sérülésből felépülő Lugasi József (23) személyében. A Kondorosra igazoló Takács Márk Csaba (26) után újabb távozójuk is van a szénásiaknak, az említett Mátó Attila ugyanis Kaszaperen kezdi az új bajnoki évet.

Nem is egyedüli érkező lesz a területi B csoportban szereplő, tavalyi bronzérmes együttesnél. Rajta kívül ugyancsak a zöld-fehérek állományába került Orosházáról a több poszton is bevethető rutinos Vincze Alex (32), Székkutasról az ifjús kapus, Beke Sándor Ferenc (20), továbbá Mezőkovácsházáról a hosszú sérülésből felépülő védő, Harmati Albert (26).