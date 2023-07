Mielőtt a válogatottról beszélnénk, érdemes arról is szót ejteni, hogy Békéscsaba városa hogyan készül a kontinensbajnokságra, mire figyelnek, mivel fogadják a csapatokat, a szurkolókat, a kísérőket.

Varga Tamás alpolgármester kiemelte, hogy a Békéscsabai RSE sportszakmai eredményeinek köszönhető, hogy a város házigazda lehet.

– Kellett még a Magyar Városok Programja keretében történt beruházás a Sportok Házában, enélkül nem rendezhetnénk meg az Eb-t – mondta Varga Tamás. – Egy hónapja intenzívebben foglalkozunk az eseménnyel. A főpróbát jelentő férfi válogatott mérkőzések után is bebizonyosodott, az infrastruktúra alkalmas, jól szolgálja a minőségi sportot.

– Bár nem felnőtt Eb-ről beszélünk, de azért a nyolc válogatottat felvonultató seregszemle hozhat sok vendéget, ezért szeretnénk nekik megmutatni Békéscsaba és környéke értékeit. Lesz két szünnap is, amikor körbe nézhetnek a városban. Igyekszünk kiszolgálni a szurkolókat, a sportcsarnok A-jelű márványos csarnoka hangsúlyos szerepet kap, ahol a Tourinform iroda és több kiállító lesz jelen. Bemutatjuk a Munkácsy kenyeret, a Csabai Kolbászt és felhívjuk a figyelmet a Wenckheim kerékpárútra is. Lesz egy olyan szervezett túra, amikor a vendégeknek, a játékvezetőknek mutatjuk meg a város, a Munkácsy negyed értékeit. Járni fog a Kolbusz, vagyis a dottó is.

Külön oldalt nyitottak a VisitBékéscsaba.com oldalon, ahol naprakész információkat közölnek.

Varga Tamás hozzátette, nagy öröm, hogy Horváth András szövetségi edző négy békéscsabai játékost is beválogatott, ami sportszakmai siker.

– Remélem, hogy jelenlétük miatt is sok szurkoló kíséri figyelemmel az Eb-t.

A főszereplők, az U17-es válogatott tagjai is izgatottan várják a mérkőzéseket. A békéscsabai négyesből Matuska Orsolyát érte a megtiszteltetés, hogy ő lett a csapatkapitány.

– Szerintem az a legfontosabb, hogy élvezzük a játékot és mindenki pályára tudjon lépni. Szeretnénk minél jobb helyezést is elérni, de azzal már elégedettek leszünk, ha mindenki kihozza magából a maximumot – mondta a hazai szövetség honlapján.

A liberó Nánási Zoé szerint nagyon jó a társaság, sok barátság alakult ki, másrészt pedig itt nagyon sokat lehet fejlődni, mind technikailag, mind fizikailag és mentálisan egyaránt.

– Mindenkinek fontos, hogy hang legyen, fel kell tudnunk húzni egymást minden szituációban. A cél az, hogy kihozzuk magunkból a maximumot, és ezáltal minél jobb helyezést érjünk el – mondta.

A válogatott csabai tagja még a szélső ütő Gajdács Lina és a feladó Fekete Ramóna is.

A magyar csapat a franciák ellen kezd, majd szerdán Szlovénia, csütörtökön Belgium, szombaton Románia, vasárnap Görögország, kedden Németország, szerdán Törökország ellen játszik. A csoport az első két helyezett jut tovább, az elődöntőket és az éremmeccseket Szerbiában rendezik.

Az 1. nap programja

Július 11., kedd, 12.00: Törökország-Görögország; 14.30: Belgium-Németország; 17.30: Franciaország-Magyarország; 20.00: Románia-Szlovénia.