Fóri Mártától, a Torna Club Békéscsaba elnökétől megtudtuk, hogy az első héten az óvodás korúak és tizenkét éves korig kisiskolások jöttek a Rácz Lukács Tornaterembe.

– Zömében azok jöttek, akik már idejárnak edzeni. A minikről és az előkészítősökről beszélünk, akik nagyon jól érezték magukat nálunk, reméljük, hogy szeptembertől visszatérnek majd hozzánk. Ezen a héten azok vettek részt a táborban, akik már gyakorolták a torna alapjait, ám év közben más elfoglaltságaik miatt nem tudtak itt lenni, a táborban viszont kihasználhatják az edzéslehetőséget.

Fóri Márta elmondta még, hogy bár a versenytornászaik még a jövő hétig szabadságon vannak, nemcsak a tábor miatt folyamatos telt ház van a termükben.

– Nemrégiben a pécsieket láttuk vendégül, de jelezte érkezését egy gyomaendrődi fitnesz csoport, a budapesti Balance és a Ferencváros is. Más sportágak képviselői is kihasználják a tornaterem adottságait, edzettek itt vívók, lovasok is, utóbbiak egy cirkuszi légtornász bevonásával gyakoroltak akrobatikus elemeket. G. P.

