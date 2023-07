Előbb a Schönfelden megrendezett Austrian Amateur Open elnevezésű viadalon ütögetett igen szépen és jól, hiszen övé lett a győztesnek járó trófea. Nem találtatott nála jobb golfozó a Diners Club Austrian Golfclub bécsi Amateur Open viadalán sem.

A következő megmérettetést jelentő Ebreichsdorfban életre hívott országos szenior versenyen a negyedik helyen végzett.

A körút záróállomása Schönfeldben volt, ahol a Jahresgolfchallenge Golfclub nyílt viadalán az első helyen fejezte be a küzdelmeket.

– Ami a legfontosabb volt számomra ebben a három hétben, hogy egyenletes, jó teljesítményt nyújtsak. Volt, amikor ez is kevés volt, de ennek ellenére elégedett vagyok. Minden verseny harminc fok fölötti időben zajlott. A korosztályos versenyen értem el a negyedik helyezést a többi nyílt viadal volt – számolt be a rutinos golfozó.

A folytatás legalább ilyen sűrűnek ígérkezik, hiszen szombaton egy szlovákiai klubversenyen, vasárnap egy bécsin, kedden pedig a Szenior Liga enzesfeldi állomásán vendégszerepel.