Mint arról Asztalos Gábor szakosztályvezető beszámolt, a keret tagjai számára heti három tartalmas edzés biztosít lehetőséget a megfelelő felkészültségi állapot elérésére. A hétvégék pedig rendre a gyakorlómérkőzésekről szólnak, amik az elvégzett munkáról mutatnak tükröt. Ezekből még hármat játszik a szénási gárda, amely most pénteken és augusztus 5-én az UFC U19-es együttesét látja vendégül, két nappal korábban pedig a Kondorost fogadja

– Igyekeztünk egyben tartani a kulcsembereket, úgy gondoljuk, hogy a pillanatnyi állapotok szerint az érkezőkkel még erősödött is a csapat. Az elmúlt esztendőből levontuk a konzekvenciánkat, és emeltük a tétet. A soron következő bajnokságban előrelépést várunk a játék- és helyezés tekintetében egyaránt – újságolta a vezető.

A kék-fehérek az előző évet hatodik pozícióban zárták, ezen szeretnének javítani. Bár tisztában vannak vele, hogy a Gyula, Orosháza, Szarvas trió jóval a többiek előtt jár szakmailag és a lehetőségek tekintetében, ezzel együtt a negyedik-ötödik hely érését reálisnak tartják.

– Kicsit bánt, hogy idén sem lett meg a csoportban az ideálisnak nevezhető tizennégy csapat, de ha a mostani létszám a realitás, akkor ehhez kell alkalmazkodni. Mi is így teszünk, és igyekszünk még nagyobb hangsúlyt fektetni a hazai rendezésű találkozókra, hogy kiszolgálhassuk a lelkes szurkolótáborunkat. Ennek érdekében a támadójátéktól mindenképpen komoly javulást remélünk – ecsetelte Asztalos Gábor.

Nyári változások a nagyszénási keretben

Érkezett: Gazsi Balázs (Végegyházi SE), Lugasi József (Végegyházi SE), Sebők Martin (Gyomaendrődi FC).

Távozott: Takács Márk Csaba (Kondorosi TE), Mátó Attila (Kaszaper FC), Péter József Imre (Szentesi Kinizsi SZTE), Liska Tamás (Csabacsűdi GYLSE), Magony Gergő (?).