Legalább félezer néző előtt indította harmadosztályú szereplését az újonc Martfű, amely osztályozó nélkül válthatott osztályt. A hazai együttes alaposan feltüzelve kezdte a meccset, ennek csakhamar vezetés lett az eredménye, miután egy jóindulattal befújt büntetőt Kriska váltott gólra, a jobb sarokban helyezve el a játékszert. A játékvezető később sem az élete meccsét élte, amit elmaradó lapok jeleztek, és akkor is inkább a hazaiak respektjét óvta. Akadtak jó dolgaik a sárrétieknek, Szabó Bence például fejjel és lábbal is veszélyeztetett, de ekkor még adósak maradt a gólokkal.

Nem így szünet után. A hármas csere frissített a vendégek játékán, akik fokozatosan kerültek fölénybe. A játék áttevődött a martfűi térfélre, jöttek a sárréti helyzetek és az egyenlítő gól is a 63. percben Sándor Raul révén, aki laposan gurított a hálóba. Tíz perc múltán pedig már vezetett a FSK: Szabó Bence éles szögből zúdított pont erős lövést a hosszú sarokba. A gyarmatiak harmadik találata előtt Bartók indította a letámadást, és a labdaszerzése után higgadtan gurított el a kapus mellett. A kegyelemdöfést Szabó Bence adta meg a végén, miután a harmadik gólpasszát jegyző Bartók lekészítését vágta a kapuba.

Jó: Kasik, Székely, ill. Bartók (a mezőny legjobbja), Szabó B., Sándor, Csáki, Kis Sz., Achim S.

Boros Tibor: – Volt egy alapelvárás a csapattal szemben már az első félidőre is. Hellyel-közzel teljesítették a fiúk, de szünet után Bartók István extra teljesítményével a csapatjátékunk is markánsan megváltozott, ami gólokban is kamatozott.

Martfűi LSE–Füzesgyarmati SK 1–4 (1–0)

NB III-as mérkőzés. Martfű, 500 néző. Vezette: Dobai János (Molnár Alex, Bán Kristóf Patrik).

Martfű: Ladányi – Polyák (Hevesi-Tóth, 78), Székely, Kardos, Vadas, Kasik (Draskóczi, 79.) – Asztalos, Csúri – Kriska, Szabó T., Sindel (Pintér, 68.). Vezetőedző: Kinyig György.

Füzesgyarmat: Fildan – Bella (Soós, 46.), Csáki, Hadnagy (Kabály, 46.), Pinte – Bódis, Kiss P. (Bartók, 46.), – Achim S., Kis Sz., Szabó B. (Pohl, 92.) – Sándor (Hoffmann, 92.). Szakmai koordinátor: Boros Tibor. Vezetőedző: Szabados Tamás.

Gólszerző: Kriska (12. – 11-esből), ill. Sándor R. (63.), Szabó B. (73., 90.), Bartók (82.).