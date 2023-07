A tehetséges fiatal hétfőn lépett tárcsák elé a 96 kg-os súlycsoportban és a Magyar Súlyemelő Szövetség tájékoztatása szerint egyet szakításban, kettőt lökésben, hármat összetettben ért el.

– Szakításban 120 kg-al kezdett, ami amolyan biztosító fogás volt, majd 125-ön rontott. Ezután 127-re ment fel, amit sikeresen teljesített, így negyedik lett – mondta a versenyre felkészítő edzője, Bökfi János. – Lökésben 148 kg-al kezdett, majd a 155, és a 159 kg-os súlyt is sikerrel teljesítette, ami itt és végül összetettben is a negyedik helyet eredményezte. Zsolt már rutinosnak számít a korosztályában és szépen, kiegyensúlyozottan versenyzett. A békési edzője, Balog János nemrégiben tragikus hirtelenséggel hetven évesen elhunyt, és mivel klubjában gyakorlatilag megszűnt a szakmai munka, így került hozzám – mondta a szakember.

A rendkívüli helyzetben a magyar szövetség javaslatára Nagy Zsolt mellett a két kisebbik Fekécs-fivér, Gergő és Noel is a Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidő Sportegyesülethez igazolhatott, s néhány hete már az egykori olimpikon, Bökfi János felügyelete alatt dolgozik. A tavaly az albániai junior Európa-bajnokságon összetettben 6. helyen záró Fekécs Szilárd neve több egyesületnél is szóba került, hamarosan az ő helyzete is megnyugtatóan zárulhat.

A békéscsabai klubnál gőzerővel készülnek a nyári nagy versenyekre, a címvédő Mitykó Veronika augusztus 2-án a bukaresti U23-as Európa-bajnokságon próbálja megismételni tavalyi szereplését. Bökfi János több tanítványa augusztus 12-én, a kecskeméti Messzi István-emlékversenyen szerepelnek, itt az érmek mellett fontos pontokat lehet majd szerezni.