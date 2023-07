A magyar csapat tűnt frissebbnek a keddi nyitónapon Romániát 3:1-re legyőző szlovén válogatott ellen. Az első játszma első harmadában két-három ponttal vezetett Horváth András együttese, ám 10:10 után sebességet váltott Szlovénia és állva hagyta Pampuch Grétáékat. Már nyolc pontos előnyt is mutatott az eredményjelző, amikor észbe kaptak a magyarok és 23-nál be is érték vendégeiket, ám két hibátlan szlovén megmozdulás után mégis oda lett az esély a játszma megnyerésére.