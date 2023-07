Sokáig egyik csapat sem tudott elszakadni a másiktól, a belgák Mila Vlahovic vezérletével a játszma közepén elhúztak öt ponttal. A magyar válogatott azonban nagy hajrába fogott, és egy pontra felzárkózott, ám a végén a belgák voltak nyugodtabbak és megszerezték a vezetést.

Nem estek kétségbe Teleki Annáék és a liberó Nánási Zoé súlyosnak látszó sérülése (a békéscsabai liberó a játszma elején egy rossz érkezés után nem tudott felállni, majd befáslizott lábbal hordágyon könnyek között hagyta el a csarnokot) után érte is játszva folytatták a második szett elején megkezdett sorozatukat. Fokozatosan elléptek és már nyolcpontos előnyt is birtokoltak, ám most a belgák csináltak egy nagy sorozatot, de beérni azért már nem tudták a remeklő magyar válogatottat.