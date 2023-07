Négy új és egy újrakezdő labdarúgó csatlakozott a máris teljessé váló tavaszi kerethez, így most Janis János a bőség zavarával küzd, mivel a távozási oldalon csupán a visszavonuló „nagy öreg”, Pusztai Zsolt neve szerepel.

– Bőven vagyunk, a tartós sérüléssel bajlódókat leszámítva is közel harminc játékos áll a rendelkezésre. Igyekeztünk úgy frissíteni a keretet, hogy olyan kondorosi, illetve helyi kötődésű labdarúgók kerüljenek a csapathoz, akik képesek segíteni az előrelépést – újságolta el Janis János edző, aki abból sem csinált titkot, hogy egy osztállyal feljebb is meghatározó szerepre készülnek.

Ebben olyan magasabb osztályban is jártass helyből induló labdarúgók lehetnek segítségére, mint a játékot két év után újrakezdő védő, Csicsely Dominik (20), aki az Előrében az NB II.-ben is bemutatkozhatott, ám egy makacs sérülés miatt keveset hallhattunk róla mostanában. A lila-fehérek utánpótlásából tért haza a tehetséges Mladonyiczki Péter (17), aki a középpályán jelenthet konkurenciát a többiek számára, és kora alapján a korosztályos csapatot is segítheti. Szintén hosszú időt töltött az Előrében Czvalinga Áron (22), aki az utóbbi félévet a megye I. osztályú bajnokságot nyerő végegyházi együttesben töltötte, de sérülése miatt keveset játszhatott. Egy rutinos újrakezdő is akad a kondorosiak újoncai között. A 30 éves támadó, Medvegy Mihály harmadszor jelentkezett játékra, bízva abban, hogy a bemutatkozását ezúttal már nem hátráltatja semmilyen sérülés. Az egyke nem helyi nevelésű új játékos Takács Márk Csaba (26) lesz az együttesben, aki persze nem ismeretlen, hiszen 2016 és 2019 között eredményes időszakot töltött Kondoroson. A támadó az utóbbi három évet Nagyszénáson töltötte, az ott szerzett rutinját gólokkal kamatoztathatja a második vonalban is.

– Úgy gondolom, hogy a vérfrissítés további távlatokat nyit a csapatunk fejlődése előtt. Az új emberek csatlakozása mellett rendkívül fontosnak tartom, hogy Kajári Jánost is sikerült megtartanunk, aki a kapuból komoly tartást adhat a társaknak – tette hozzá Janis János, aki az évad végére hat közé várja együttesét.