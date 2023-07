– Voltak olyanok, akiket kicsit jobban kellett biztatni, hiszen a válogatott edzésen két-három nap alatt dolgozunk annyit, mint sokan a klubjuknál négy-öt nap alatt, ezt pedig fizikailag azért nem könnyű bírni. Előfordult, hogy valakihez kicsit erősebben szóltunk, valakinek a kedvesebb szavak segítettek, de ez elengedhetetlen, hiszen én abban hiszek, hogy a kemény munka kifizetődik – nyilatkozta a honlapnak a szövetségi edző, aki szerint a mieink nagy fegyvere a szív és a játékosok közötti kohézió lehet.

– A játékosaim rengeteget dolgoztak, az elmúlt időszakban sok mérkőzést játszottak egymással vagy éppen egymás ellen. Ha elég bátrak vagyunk és be merünk vállalni olyan helyzeteket, amelyeket korábban nem, az segíthet minket előrébb lépni egy-egy ponttal. Az edzőmérkőzésen láthattuk, hogy a francia csapat nagyon erős fizikailag, emellett liberó és átló poszton emelkedik ki, így eléggé stabil a nyitásfogadásuk. Okosan kell játszanunk, a megbeszélt taktikát be kell tartaniuk a játékosoknak és fontos, hogy a ritmusokkal és a sebességgel kapcsolatos játékokat is használjuk. A cél mindenképpen az, hogy minél boldogabban hagyjuk el a pályát – zárta Horváth András.