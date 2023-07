A fővárosi együttes összesen három csapatot indított, mindhárom érmes lett, két ezüst és egy bronz megoszlásban.

– Jómagam a plusz ötvenöt évesek csapatában szerepeltem. Sokat készültem erre a tornára, sikerült átlépnem azokon a körülményeken, amelyek a felkészülés során hátráltattak – mondta az 57 esztendős Pásztor István. – Végig játszottam, a belső hármas mindhárom posztján megfordultam. Magas színvonalú torna volt, a számos sportágat magában foglaló European Masters Games-nek mintegy négyezer résztvevője volt.

Pásztor Old Boys együttese egy hármas csoportban kezdett, mindkettőt – az észt HC Viimsi (12–10) és a lengyel WKPR Masters Warszawa (14–5) ellen – megnyerte. Az elődöntőben nagyon kijött a lépés a szintén lengyel Oldis Szczecin Polska (18–4) ellen. A döntőben Pásztorék ismét a lett Viimsi együttesével találkoztak.

– A döntőre elfáradtunk, az első tíz-tizenöt percben rosszul játszottunk, mert nem működött jól a védekezésünk – beszélt a végjátékról az orosházi sportember. – Futottunk az eredmény után, s később hiába javult fel a játékunk, már nem tudtuk beérni a lett ellenfelet, amely 14–10-re legyőzött bennünket. A torna és a körítés is nagyon színvonalas volt, az eredményhirdetésnél minden idők egyik legkiválóbb atlétája, az olimpiai bajnok és hatszoros világbajnok, a rúdugrás világcsúcsát 35-ször megjavító ukrán Szerhij Bubka is megjelent, nekem is gratulált.

Pásztor István pályafutása során másodízben szerzett budapesti csapatával Európa-bajnoki ezüstérmet.

Ebben a kategóriában a torna legjobb kapusának a Budapest Old Boysból Rév Andrást választották.