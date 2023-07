Törökország nyugodtan várhatta a magyarok elleni találkozót, mert a kora délutáni mérkőzésen az üldöző Szlovénia veszített Franciaország ellen, így már elődöntősként léphetett pályára. Nem vették azonban félvállról a mérkőzést és Horváth Andrásnak hamar időt is kellett kérnie, mert az ellenfél óriási elánnal, hatékonyan röplabdázott és hat-nyolc ponttal vezetett. A különbség csak tovább nőtt és végül a törökök nagyon könnyen behúzták az első játszmát.

A 2. szett jól kezdődött magyar szempontból, de rövid idő elteltével mégis Horváth Andrásnak kellett időt kérnie. Felvette azonban a harcot a piros-fehér-zöld mezes magyar csapat, jó ideig tartotta a lépést az ellenfelével. A törökök azonban tempót váltottak és gyors léptekkel elhúztak 8 ponttal. Talán most jött ki igazán a fáradtság a lányokon, mert nem tudtak újítani a magabiztosan, pontosan játszó törökök ellen, akik a második játszmát is hozták.

Teleki Annáék beleadtak apait-anyait a 3. felvonásban, de a nyitásokkal meggyűlt a bajuk, az ingyen pontokkal pedig a törököket segítették. Amikor már ismét kezdett elnyúlni az ellenfél, a hazai kapitány időt kért. A vendégek irányítottak, de a mieink egy-egy szép ponttal tapsra ragadtatták a publikumot és próbáltak tapadni, de behozni már nem tudták a hátrányt.

Mivel az utolsó mérkőzésen Belgium 3:0-ra legyőzte Romániát, így megelőzte Magyarországot, így a mieink az 5. helyen végeztek.

Magyarország–Törökország 0:3 (–11, –14, –18)

U17-es női Európa-bajnoki mérkőzés. Békéscsaba, 400 néző. V.: Brunelli, Glod (olasz, lengyel). Magyarország: Gajdács 7, Szabó K. 2, Németh L. 9, Klein 8, Teleki 2, Fekete R. 3. Csere: Pusztai (liberó), Piros, Zsombók E. 1, Matuska. Szövetségi kapitány: Horváth András.

Horváth András: – Elfáradtunk az utolsó mérkőzésre, nem igazán találtunk már olyan megoldásokat, amivel túl tudtunk volna járni a törökök eszén. Egyértelműen a törökök voltak a jobbak, gyorsabb röplabdát játszottak, de így is nagyon büszke vagyok a lányokra, mert ha a torna előtt azt mondják nekünk, hogy három mérkőzést megnyerünk, és szinte az összes találkozunk szoros meccset játszunk, akkor arra azt mondtam volna, hogy ez csoda, ha megtörténik. A játékosok megcselekedték, amit kellett, nemcsak az Eb-n, a felkészülés során is. Büszke vagyok rájuk és a stábomra is!

Az I. (szerbiai) csoport végeredménye: 1. Horvátország 19 pont, 2. Olaszország 17, 3. Lengyelország 12, 4. Bulgária 10, 5. Hollandia 9 (3 győzelem, 14:14), 6. Szerbia 9 (3 győzelem, 12:16), 7. Észtország 6, 8. Grúzia 2.

A II. csoport végeredménye: 1. Görögország 20, 2. Törökország 15, 3. Szlovénia 13, 4. Belgium 10, 5. Magyarország 9, 6. Franciaország 6 (2, 10:17) 6, 7.

Németország 6 (2, 9:18), 8. Románia 5.

Az elődöntőket július 22-én, a bronzmérkőzés és a döntőt pedig másnap rendezik a szerbiai Vrnjacka Banjában.

Az elődöntők párosításai: Horvátország–Törökország, Görögország–Olaszország.