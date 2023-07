– Amikor 2020 márciusában megkötöttük az együttműködést, sokan legyintettek erre, ráadásul nem sokkal később a Covid miatt leállt a világ és alig lehetett nemzetközi kapcsolatokat ápolni, de azt rögtön közösen deklaráltuk, hogy szeretnénk együtt utánpótlás világversenyt rendezni, amit az Európai Röplabda Szövetség is támogatott – emlékezett a BRSE honlapján a klubvezető.

A vendégcsapatok elégedettek voltak a békéscsabai körülményekkel, Francois De Tschudy, a francia csapat edzője is pozitív véleményen volt a csoportkör végén:

– Nagyszerű körülmények fogadtak minket Békéscsabán, a verseny- és a bemelegítő csarnok is minden igényt kielégített. A hotelről is csak jót tudunk mondani.

Panagiota Kefala, a görög csapat másodedzője is pozitívan értékelt:

– Minden nagyon szuper volt! Mindenki vendégszerető volt, barátságos és kedves emberek lesték minden óhajunkat. A csarnok azon kívül, hogy gyönyörű, kitűnő atmoszférája és hangulata van, szívesen fogunk visszaemlékezni erre a tornára és a helyszínre.

A háttérben ehhez egy rengeteg munkát igénylő együttműködés volt az MRSZ, Békéscsabai Megyei Jogú Város és a BRSE munkatársai között.

– Mindenki nagyon sokat tett bele és le a kalappal az Magyar Röplabda Szövetség szakemberei előtt, akik olyan technikai háttérrel és tapasztalattal vértezték fel magukat az elmúlt években, hogy egyértelműen képesek bármikor magas szintű rendezvényt csinálni – folytatta Baran Ádám, aki elfogultan nyilatkozott a rengeteg munkát elvégző munkatársairól. Szerinte a város is magáénak érezte az eseményt.

A klubelnöknek európai edzők, menedzserek, játékosok, szülők is gratuláltak. A profizmus és az infrastruktúra mellett a vendégszeretet is lenyűgözött mindenkit, és abban is biztos, miután szerb sportvezetőkkel, többek között az ottani szövetség elnökével, Mester Gyulával tárgyalt, hogy nem ez volt az utolsó közös projekt.

– Az elmúlt egy hónapban mi voltunk a magyar röplabdázás fővárosa, kezdve a Héraklész Programmal, a férfi válogatott meccsein át az U17-es tornáig. Több országban is felmerült a velünk való közös rendezés.

A szerbek továbbra is szeretnének együttműködni a klubbal és a várossal, de olyat nem árulna most el, ami nem publikus. Számos olyan ötlet van a noteszében, amik nemzetközi szinten is komoly rendezvényeket hozhatnak Békéscsabára.