A gyulai Oláh Ferencre esett a választásuk, aki nem először vállal munkát a vármegye ezen részén. Az A licences edző korábban lakhelyén kétszer dolgozott vezetőedzőként az NB III-ban, a 2010-es évek végén pedig Füzesgyarmaton állomásozott, a szintén harmadosztályban érdekelt piros-fehéreknél. Az utóbbi három esztendőben koordinátorként a békéscsabai Labdarúgó Akadémián felelt az egyéni képzésért.

– Kicsit szerettem volna kikerülni az eddigi komfortzónámból, jött ez a megkeresés, és néhány napos gondolkodás után igent mondtam rá. Bízom benne, hogy a játékosokra is sikerül átplántálni a fociba vetett hitvallásom! Kemény munkára számíthatnak, reményeim szerint partnerek lesznek benne – mondta el kérdésünkre az új szakvezető.

Tőle tudtuk meg, hogy a csapathoz tartozó állomány nem teljesen felkészületlenül látott a nyári felkészülésnek, mivel az előző hétre önálló házi munkát kaptak a labdarúgók. Heti szinten hármat edz a társaság, a szombatok pedig a teszt jegyében telnek. Az előttünk álló hétvégén a dévaványai Mesterházy Jenő-emléktorna jelenti a premiert, a folytatásban megmérkőznek még a Nádudvarral és a Medgyesbodzással, a bajnoki főpróbát pedig az Elek elleni hazai gyakorlás jelenti augusztus 5-én.

– Egy hete mutattak be az állomány megjelent részének. Nincs még kialakult keretünk, de több kevesebb sikerrel folyamatosan tárgyalunk, és vannak függőben lévő ügyeink. Szeretnénk a helyi játékosokra építeni a vázat, de nyilvánvaló, hogy külső segítségre is szükségünk lesz, mivel szűkös volt a tavaszi létszám, és egy egészséges versenyhelyzet kialakításához ez elengedhetetlen. Azért szerződtettek, hogy egy fejlődőképes csapat alapjait rajuk le, a tényleges célkitűzést akkor tűzzük ki, ha végleges lesz a keret – fogalmazott Oláh Ferenc.

Eddig két rutinos visszatérő akad a sárréti városban. A 33 esztendős tapasztalt kapus, Vastagh Zsolt félévnyi végegyházi kitérőt követően válthatja fel a Tiszaföldvárra igazoló fiatal Orvos Lászlót. Mellette a saját nevelésű Mészáros Máté (27) is hazatér, aki tavasszal játék nélkül maradt az NB III-as Hajdúszoboszlónál.

A tervezett felkészülési menetrend

Július 22., szombat, 14.00: Mesterházy Jenő-emléktorna, Dévaványa

Július 29., szombat, 10.00: Nádudvari SE–Szeghalmi FC

Augusztus 2., szerda, 18.00: Szeghalmi FC–Medgyesbodzás SE

Augusztus 5., szombat, 17.00: Szeghalmi FC–Elek USE