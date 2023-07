A romániai ju-jitsu és harcművész élet egyik meghatározó egyénisége Hanshi Robert Manole IX. DAN ju-jitsu nagymester, aki minden évben megrendezi nemzetközi önvédelem és harcművész táborát a Fekete-tenger egyik népszerű üdülőhelyén, Vénuszon. A nagymester – aki egyben a japán Nippon Seibukan Akadémia romániai és európai vezetője – ügyel arra, hogy a klubja, a Bukarest Cold Steel és az Alic Bogdan mester vezette temesvári Daisho Klub, mint rendezők mindent megtegyenek azért, hogy a következő évben is visszajöjjenek a tábor tagjai. Évek óta nem voltak ennyien, 125 (!) különböző irányzathoz tartozó harcművész vett részt az edzéseken. Ilyen visszatérő vendégek, barátok a magyar harcművészek, köztük a Békés Megyei Harcművész Szövetség tagjai, akik közül most Shihan Gregor László VIII. DAN, Sensei Gasparik Róbert III. DAN (Hegyesi KBSE Füzesgyarmat) és Friedl Flórián I. DAN (Contact KTHE Orosháza) jött el Vénuszra. Gregor László két edzést is tartott, az egyiket a fekete öves mester csoportnak, a másikat a kisgyermekeknek. Gasparik Róbert mester tartotta az egész táborban a bemelegítést, Friedl Flórián mester pedig a tábor egyik karizmatikus egyéniségnek, Hanshi Doru Galan VIII. DAN segítője (ukéja) volt az oktatás során.

A tábor amúgy is bővelkedett neves oktatókban, hiszen edzést tartott, illetve Ju-jitsu vizsgát tartott Doru Galan VIII. DAN, Ion Chelu VIII. DAN, Vasile Coroi VIII. DAN, DAN Pontica (kraw maga), Christian Wolf (Pekiti Tirsia Kali, kubotan) és Vasile Hoble ju-jitsu. S természetesen oktatott az a Hanshi Robert Manole IX. DAN, aki augusztus 5-6-án Füzesgyarmaton is fog tanítani pusztakezes, késes és rövid bot technikákat. A gyarmati nyílt szemináriumra július 15-ig még lehet jelentkezni a [email protected] email címen. Részletes kiírás a Békés Megyei Harcművész Szövetség facebook-oldalán található.