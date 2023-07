Legutóbbi híradásunk óta mindhárom viharsarki alakulatnál történtek változások. Körösladányban például két játékos is eredményesen próbázott, így Krajcsó Krisztián és Szilágyi Dávid is a sárrétieknél kezdi az új évet. A Jaminából indult 23 éves védő egy évadot már eltöltött a csapatnál, de a 2021-es NB III.-as búcsút követően Dabasra távozott, ott azonban nem sok lehetőséghez jutott az elmúlt két év során, ezért is kívánkozott vissza. Teljesen új szerzeménynek számít a fiatal Szilágyi Dávid, aki a DVSC U17-es csapatától érkezik és először bizonyíthat a felnőttek között. A 2006-os születésű középpályás a kék-fehérek ötödik olyan labdarúgója, aki a fiatal szabálynak is megfelel.

Újabb távozók is akadnak a több játéklehetőség reményében. Cservenák Csaba (18) visszatért az Előréhez, ahol vélhetően a második számú csapat keretéből küzdheti fel magát az NB III.-as alakulathoz, míg Palik György (19) Gyula után ezúttal Szarvason dolgozhat ismét együtt Sajben Gáborral. Szintén „elkelt” a Szegedre költöző Burai Dávid Márió (27), akit az Orosháza igazolt le. Sajátos a helyzete Szabó Marcell (29) kapusnak, aki papíron a harmadik számú hálóőr lett volna, ezért nem is marasztalták, de mivel mindkét riválisa sérült, vélhetően a ladányi csapat tagja marad.

A szomszédvárban alaposan megfiatalított gyarmati együttes vág a közelgő bajnokságnak, teljesen megújult védelemmel. A hátsó alakzatba az ex-előrés Béres Richárd (17) és az Egerből szerződtettet Hadnagy Bence József (21) mellett érkezett még Pinte Krisztián Milán (20) Jászberényből, Csáki Dávid (21) Gesztelyről, Kiss Péter (18) a Diósgyőr utánpótlásából és Bella Stanislav (18) Tarpáról. Utóbbi játékossal együtt jött a középpályás Kabály Márk (21), akinek a neve tévesen „Kobályként” szerepel az MLSZ adatbázisában. Ebben a csapatrészben kerülhet bevetésre még a Békéscsaba UFC-től igazolt Csaplár Bence György (18), az utóbb Rakamazon játszó Marozsán Dominik (20), valamint a már korábban bejelentett, ex-grosicsos Hoffmann Patrik Márton (19). Egyke új támadója is van a piros-fehér gárdának. Ő nem más, mint a Sepsiszentgyörgyön nevelkedett tehetséges Sándor Raul Benjamin (19), akinek az a komoly feladat jut, hogy pótolja a gárda gólzsákját, Popescu Robertet.

A harmadik viharsarki NB III.-as gárda, a Békéscsaba 1912 Előre háza táján nem változott a keret összetétele. Friss hír viszont, hogy két távozó játékos is új klubra lelt. A jobboldali védő, Szalai Dániel a Bicskei TC, a kapus, Bukrán Erik az Eger SE harmadosztályú csapatában szerepel az új évadban.