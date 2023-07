– Az átlagosnál hosszabb nyári pihenő összefüggésben van a szakember betegségével, aki napjainkban már jó egészségnek örvend és nagy ambícióval látott munkához – avatott a kulisszatitkokba Tobai János szakosztályvezető.

Tőle tudjuk, hogy több új játékos is edzésre jelentkezett. Közülük a Kétegyházáról érkező 39 esztendős kapus, Farkas Zsolt, valamint a Sarkadkeresztúrról igazolt játékmester, Kopács Zsolt (32) is komoly erősítést jelenthet. Rutinjával a támadósort gyarapítja a legutóbb a Mezőmegyer II.-es csapatában szereplő Vasadi Sándor (32), és olyan fiatalok is feltűnnek, mint a Termál FC-ben nevelkedett 2006-os születésű Horváth Ferenc, vagy a saját nevelésű középpályás, Erdős János (21), akik megpróbálják újrakezdeni a korán félbehagyott karrierjüket. Nem csak miattuk fiatalodik azonban az állomány.

Az érem másik oldalát két veterán játékos jelenti. A kapus Barabás István (46) szándékai nem ismertek, a közösségépítésében jeleskedő Boka János (57) pedig jelezte, hogy nem hosszabbítja meg a játékengedélyét, mint ahogyan Sztojka Zsolt (29) is felhagy a focival.

A szombati első foglalkozást jövő héten újabbak követik, július 29-én pedig már élesben gyakorolnak a kék-fehérek. Ekkor Lőkösházára látogatnak, egy héttel később pedig Okányban tartják a bajnoki főpróbát.

– Az előttünk álló év sok újdonságot tartogat számunkra. Bízunk benne, hogy egészséges versenyhelyzet alakul ki a csapatba kerülésért, ami az eredményességet is pozitív irányba mozdítja el. Hosszabb távra tervezünk, egy jó szellemű gárda kiépítése a cél, a bennmaradás biztos kiharcolásán felül komolyabb szakmai elvárásunk nincs ebben az évben – szögezte le Tobai János.

