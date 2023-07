A liláknak sikerült felnőniük a feladathoz, a KTE csupán egy szépségdíjas átlövésből szerzett góllal tudta megnyerni a találkozót.

Kecskeméti TE–Békéscsaba 1912 Előre 1–0 (1–0)

Felkészülési labdarúgó-mérkőzés, Kecskemét.

Kecskemét, I. félidő: Fadgyas – Májer, Iyinbor, Belényesi, Szalai – Leoni, Meszhi – Szuhodovszki, Nikitscher, Kovács K. – Pálinkás. II. félidő: Kersák – Nagy O., Szűcs K., Szabó A., Grünvald – Katona L., Vágó – Artner, Györgye, Bodor – Szendrei. Vezetőedző: Szabó István.

Békéscsaba: Póser – Futó, Bora, Albert, Mihály – Váradi, Pintér, Kóródi – Geiger, Sármány, Vólent. Játszott még: Krnács, Somogyi P., Komáromi, Fazekas, Bacsa, Babinyecz, Hodonicki, Ilyés, Zádori. Vezetőedző: Csató Sándor.

Gólszerző: Meszhi (60.)

Kezdettől az NB I.-es együttes dominálta a játékot, a 12. percben Pálinkás lövését bravúrral tolta kapufára Póser. Védekezésre kényszerült a Békéscsaba, de azt jól tette, noha a tizenegyében szokatlanul sok támadó szellemű játékos kapott helyet. Ez a hősies helytállás az első félidőben végéig kitartott, a 60. percben azonban Nikitscher középre tett labdájából Meszhi kapásból hatalmas gólt lőtt a léc alá.

A térfélcserét követően sort cseréltek a hazaiak, és beszálltak a padon helyet foglaló csabai játékosok is, ennek ellenére a szervezettség változatlanul kitartott. Bár lényegesen többet kezdeményezett a Kecskemét, az előrések védelmét nem igazán tudta áttörni, így a kapura sem jelentettek sok veszélyt. Az utolsó húsz percre pedig felbátorodtak a viharsarkiak és Váradi az egyenlítéshez is közel járt.

Csató Sándor: – Az első hatvan percben védekezésre kényszerültünk, szünet után viszont már partiban játszottunk. Jó volt a játékosaink hozzáállása, sokat frissült a csapat. Tudjuk hol tartunk, mennyi munkát végeztük, ebben a nagy hőségben az is megmutatkozott, hogy jó állapotban vagyunk.