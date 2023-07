A július 1-jén kezdődött és szombaton záruló gyakorláson a fővárosból főként a farkashegyi Aeroklub pilótái vesznek részt, de érkeztek Győrből és Szombathelyről is versenyzők, no és persze felvontatták a házigazda Kvasz András Békés Megyei Repülő és Ejtőernyős Egyesület pilótáit is.

Kovács Bertalan, a házigazda egyesület elnöke, a repülőszakosztály vezetője elmondta, a létszám is mutatja, hogy szeretik Békéscsabát a vitorlázórepülősök, akiknek jó vendéglátóként igyekeznek minden technikai és egyéb segítséget megadni. A repülésre alkalmas jó időt pedig „megrendelték”, ám az nem mindig volt kedvező.

– Lehetett volna jobb is az időjárás, az elmúlt majdnem két hét alatt akadt egy-két olyan napunk, amikor egyáltalán nem lehetett repülni. Július 3-án húsz, 5-én tizennyolc startot regisztráltunk, de a legjobb napunk a nyolcadik volt, amikor harminckilenc felszállást számolhattunk össze – tájékoztatott Kovács Bertalan.

Az idei sorrendben a huszadik vitorlázórepülő tábor Békéscsabán, az elsőt éppen két évtizede, 2003-ban rendezték meg.

– A pilóták szeretik Békéscsabát, csomagoláskor többen is meg szokták jegyezni, hogy már most megkezdik a visszaszámlálást a következő évi táborig. Sokan a családjukkal érkeznek, így egyszerre kapcsolódhatnak ki és hódolhatnak szenvedélyüknek – fűzte hozzá Kovács Bertalan. – Mi vagyunk a házigazdák, mi szervezzük a repüléseket, ám a pilótáink is kihasználják ezt az időszakot, amikor távrepüléseket is végrehajthatnak. G. P.