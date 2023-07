Morva Zoltán együttese a fizikai állóképesség javítás közepette csütörtökön hazai környezetben vív üdítő jellegű mérkőzést DVSC fiataljaival, akikkel tavaly nem bírt a ligában.

Ez a találkozó még nem az eredményességről szól, sokkal inkább a játék örömére és az alapozó munka monotonitása megtörésére van kihegyezve. A játékosok fizikai terhelése még jövő héten is kitart, ugyanakkor egyre nagyobb szerepet kap a labda is a foglalkozásokon.

A szeptember 2-i szigetszentmiklósi bajnoki rajtig a csütörtökivel együtt összesen kilenc alkalommal tesztel az orosházi csapat, ebben benne van a hazai rendezésű torna három hazai mérkőzése, A partnerek többségével a bajnokságban is találkoznak Kenyeres Barbaráék. Rajtuk kívül két pénteki randevú erejéig a Békéscsabai Előre NKSE gárdájával segítik egymás felkészülését.

A felkészülés mérkőzések tervezett programja

Csütörtök

Kézilabda Felkészülési női mérkőzés: Orosházi KA–Debreceni VSC U19, Orosháza, 17.00.

Augusztus 4., péntek, 17.00: Orosházi KA–EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE

2023. augusztus 9., szerda, 17.00: Eszterházy SC Eger–Orosházi KA

2023. augusztus 11., péntek, 17.00: PC Trade Szegedi NKE–Orosházi KA

Augusztus 18-20.: hazai rendezésű torna (3 mérkőzés)

Augusztus 25., péntek, 17.00: EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE–Orosházi KA