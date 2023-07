A gyarmatiak szombati ellenfele a mezőny egyik újonca, Jász-Nagykun-Szolnok bajnokaként elkerülte az osztályozót, így lépett egy szintet. Soraiban sok jó képességű labdarúgó található, akik korábban megfordultak már NB-s osztályokban. A sárrétiek velük ellentétben új, fiatalokra alapuló csapatot építenek.

Boros Tibor, az FKS szakmai koordinátora: – Rendhagyó felkészülés volt az idei, egyszerre hajtottunk végre generációváltást és próbálunk összeállítani egy ütőképes csapatot a nyitó fordulóra, de még az utóbbi két hétben is több játékost igazoltunk, akik velünk készülnek és vélhetően a keretben lesznek. A fiatal szabály miatt a helyi utánpótlásnak is teret adunk, több saját nevelésű játékosunk végezte az első kerettel a felkészülést. Vannak még függő ügyeink, amik napokon belül eldőlnek, de ezek a mostani találkozóra nincsenek behatással. Úgy látom, hogy mentális értelemben kezd összerázódni a társaság, a jó alanyként tekintek mindenkire. A legtöbb frissen hozzánk kerülő játékos akadémiai szintű alapokkal rendelkezik, ők jó elegyet alkothatnak a tavalyi alapcsapatunk megmaradt tagjaival. Az új karakter belépésével az évek alatt kialakult arculatunk is drasztikusan meg fog változni. Hosszú idő után ezúttal nem a frissítésen és a szinten tartáson lesz a hangsúly, hanem azon, hogy egy töretlen fejlődési pályára állítsuk a csapatot. A változások ellenére optimistán tekintek már az újonc elleni meccsre, már az első meccsen pontszerzés lesz az elvárás, igazán elégedett azonban csak a győzelemmel lennék. Szilágyi és Béres sérült, a többiek izgatottan várják a rajtot. Hosszú idő után újból 23-as kerettel tudunk részt venni egy találkozón.

Az NB II.-ből kieső lila-fehérek nyomban egy fajsúlyos ellenfél vár. A szomszédvári Hódmezővásárhely látogat a Kórház utcába, amely tavaly a Közép csoportban végzett ezüstérmes helyen. Ha így vesszük, akár a forduló rangadója is lehet a találkozó. A csongrádiak olyan ismert játékosokkal gyarapodtak, mint Bónus Marcell, vagy Tóth Dániel, akik sikeres éveket töltöttek el a Kórház utcában.

Csató Sándor, az Előre vezetőedzője: – A vasárnapi ellenfélnél hozzánk hasonlóan jelentős változás volt a keretben, de jó nevű játékosokat igazolt, ami arra utal, hogy szeretné megismételni, vagy túl is szárnyalni a tavalyi évét. Ennek megfelelően kemény meccsre és egy fegyelmezett riválisra számítunk. Az eltervezett munkát sikerült megvalósítanunk, talán csak az edzőmeccsek eredményei maradtak el a várakozásainktól, ami betudható annak, hogy sokakat kipróbáltunk a komfortzónáján kívüli poszton is. Mára viszont megismertük a keretet, tisztában vagyunk vele miből gazdálkodhatunk. Minden mérkőzésen dominanciára és győzelemre törünk, így hazai pályán is szeretnénk eredményes rajtot venni, mert azzal éreztethetjük a mezőnnyel, hogy komolyan gondoljuk a bajnoki cím megszerzését. Az állományból Farkas Márk, Szabó Csaba és Czinanó Áron huzamosabb ideje maródi, reményeink szerint azonban hamarosan visszatérhetnek az öltözőbe és a pályára. Kisebb „kontakt sérülések” is akadtak a felkészülés finisében, de az érintettek mindannyian hadra fogható állapotban vannak.