– A keret kialakítása még nem ért véget, tárgyalunk kiszemeltekkel, de ők vagy kivárnak, vagy már el is kötelezték magukat máshová, ami nem könnyíti meg a dolgunkat – mondta el Buza Barnabás. – Annyi biztos, hogy Janicsek Zoltán és Halász Zsombor mellé újabb fiatal tehetségünk került fel az első kerethez, a mindössze 17 éves Kun Bence személyében. Legalább tavalyi szintű csapatot szeretnénk összehozni, vagy még annál is jobbat, hiszen kihívás bőven van. A bajnoki cím megszerzése lesz a célunk, és az osztályozó sikerrel vétele, ezen felül prioritást jelent a címvédés a Békés Vármegyei Kupában, és a lehető legmesszebb szeretnénk eljutni a Magyar Kupában is.

A tervezett edzőmérkőzések időrendje

Július 19., szerda, 18.00: Orosházi MTK-ULE–?

Július 22., szombat, 10.00: Orosházi MTK-ULE–Tiszasziget SE

Július 26., szerda, 18.00: Orosházi MTK-ULE–?

Július 29., szombat, 17.00: Füzesgyarmati SK–Orosházi MTK-ULE