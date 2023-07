Ha nem is reménytelen, de nagyon nehéz helyzetből folytatta Horváth András csapata. Sokáig nem úgy tűnt, hogy bármiféle fordulat állhat be a mérkőzésbe, 8:6-ra, majd 16:12-re is dél-keleti szomszédaink vezettek, mígnem Matuska Orsolyáék megrázták magukat, és 18 pontnál beérték ellenfelüket. Klein Maja pontjával sikerült átvenni a vezetést, a románok beragadtak és a magyar válogatott egy 6:0-s szériával hozta a harmadik szettet.

A 4. játék is úgy kezdődött ahogy az előző három, és most is a játszma utolsó szakaszában állt be a fordulat, most Zsombók Eszter egalizált (18:18) és Klein révén vezetett először ebben a felvonásban (20:19) az együttes, és előnyét az óriási lelkesedéssel játszó hazai együttes meg is őrizte, jöhetett a döntő szett!

Az első pontokat Feketéék szerezték, s bár szorosan alakult a játszma, a térfélcsere magyar vezetésnél (8:7) történt meg. A románok azonban nem adták fel és sikerült ellépniük négy ponttal (10:14) és négy meccslabdához jutottak, az első ki is használták és megnyerték a két órás csatát.

A magyar válogatott vasárnap 17.30 órától Görögország ellen folytatja.

Magyarország–Románia 2:3 (–13, –15, 19, 18, –10)

U17-es női Európa-bajnoki mérkőzés. Békéscsaba, 600 néző. V.: Guniava Mikheil, Ana Matecic Stipanicev (grúz, horvát). Magyarország: Csereklye 10, Pampuch 25, Teleki 2, Fekete 6, Gajdács 1, Zsombók E. Cs.: Pusztai (liberó), Matuska 1, Piros, Németh L. 2, Szabó K., Klein 7, Zsombók A. 8. Szövetségi kapitány: Horváth András.

Klein Maja: – Az első két szettben megijedtünk tőlük, viszont a harmadik szettben elkezdtünk küzdeni. Az ötödik játszmában jobban el kellett volna vállalni az utolsó pontokat, bátrabban kellett volna játszani.

Horváth András: – A nyitásfogadásunk nagyon gyenge minőségű volt, nem tudtunk támadásokat indítani, elveszítettük a ritmusunkat. A harmadik játszmában átvettük az uralmat, de az ötödik játszma végjátékára elfogytunk egy kicsit.