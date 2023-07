A 20 esztendős játékos Vámosgyörkön kezdett el kézilabdázni, onnan igazolt 2018-ban az Érd együtteséhez, ahol először az ifi és serdülő korosztályokat erősítette. Az NB I.-ben a 2020/2021-es bajnoki idényben mutatkozott be, míg a most véget ért szezonban az első osztály mellett párhuzamosan kettős játékengedéllyel az NB I. B-s Tempo KSE csapatában is szerepelt. A jobbszélső 2022-ben a junior válogatottal részt vehetett a korosztályos világbajnokságon.

– Nagyon örültem a Békéscsaba megkeresésének, mert egy nagyon szimpatikus, összetartó csapatról van szó, ahol igazán családias a környezet. Célom a szezonban, hogy minél jobb helyen végezzünk a tabellán és hasznos tagja legyek az együttesnek – nyilatkozta Csáki Lilla.