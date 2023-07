Góllal indult a második játékrész is, de ez az egyenlítést hozta meg a vendégeknek. Egy előreívelt labdánál Kertész a kapujában ragadt, a menteni igyekvő Zelenyánszki pedig a szolnoki támadót találta el, amiért büntető járt. Ezt a csapatkapitány, Lengyel lőtte higgadtan jobb alsó sarokba. Szerkezet váltott a hazai gárda, és cserélt is, ezek közös hatására offenzívabbá vált, ami az újabb gólokat is meghozta. A 73. percben egy kontra végén balra került ki a labda, a beadást pedig Rajsli lőtte 16 méterről pontosan a kapu alsó sarkába. Kijött a „bunkerből” a Szolnok, de bánta is, mert nem sokkal később Jánovszkit ugratták ki, aki elfektette a védőket és a kifutó hálóőr lábai alatt talált kapuba. Biztos előnye birtokában a Ladány a labda tartására helyezte a hangsúlyt a meccs hajrájában.

Jó: Wéber, Raducu, Papp Zs., Czirok, ill. Lengyel B., Busa, Pelles.

Ekker Attila: – Tudtuk, hogy nem indulhatunk ki a két csapat edzőmérkőzéséből, egy sokkal stabilabb Szolnokot kaptunk. A korai gólunk után rosszul reagáltuk le a mérkőzést, emiatt nem lehettünk biztosak a dolgunkban. A második félidőben az egyenlítés után változtattunk. Ezt viszont már jól reagálta le a csapat, labdabirtoklóvá váltunk és megérdemelten nyertünk.