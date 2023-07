A szokások szerint idén is három kategóriában hirdettek győztest a remek hangulatú eseményen. A 45 év alattiak egyéni vetélkedését a hazai Gruner Benedek nyerte a 14 induló közül, aki a fináléban a debreceni illetőségű Petrás Pétert múlta felül.

A 45 év felettiek kategóriában 12 játékos ragadt ütőt a kézbe. Közülük a mezőtúri Vékony Béla győzedelmeskedett, a fináléban a mezőkovácsházi Kovács Zoltánt múlva felül.

Páros kategóriában 14 duó mérettette meg magát, a döntőben két házaspár csapott össze. A találkozót a környező nyári viadalok rendszeres részvevőjeként ismert Ott Lívia Viola, Ott Ákos kettős nyerte a helyi Eckert-Gyurkó Anitával és férjével Eckert Rolanddal szemben.

– A verseny elérte célját, hiszen több mint negyven teniszező ismeretségét, sportbarátságát tudtuk tovább mélyíteni. Hálával tartozunk a támogatóknak, hogy idén is minőségi ajándékaikkal segítették a rendezvény díjazását. Külön köszönet Ludman Sándor versenybírónknak, aki idén is hibátlanul vezényelte le versenyt. Jövőre folytatás, addig is szerva itt, csere ott – mondta stílusosan Venásch Zsolt, a torna névadójának fia.

Végeredmények. Férfi nyílt egyéni (14): 1. Gruner Benedek (Szarvas), 2. Petrás Péter (Debrecen), 3. Ott Lívia Viola (Tárnok) és Ott Ákos (Tárnok).

Férfi +45 év egyéni (12): 1. Vékony Béla (Mezőtúr), 2. Kovács Zoltán (Mezőkovácsháza), 3. Vincze Tamás (Gyomaendrőd) és Horváth Róbert (Mezőtúr).

Páros kategória (14): 1. Ott Lívia Viola, Ott Ákos (Tárnok), 2. Eckert-Gyurkó Anita, Eckert Roland (Szarvas), 3. Gergely István Dániel, Tóth Pál (Szarvas) és Vincze Tamás, Hornok Béla (Gyomaendrőd).