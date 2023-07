Idős Gyepes Barnabás a magyar salakmotorsport legendás alakja volt. Szinte letaszíthatatlan volt a magyar bajnoki dobogó tetejéről. Az első aranyérmét még a 125 köbcentis géposztályban 1960-ban az MHS Békés Klub színeiben. Az 1961-es és 1962-es szezonban ismét ő volt itthon a legjobb vaspapucsos. 1964-ben az 500 köbcentisek között ezüstérmes volt Radácsi Ferenc mögött, majd 1965-ben ismét egy ezüsttel bővítette gyűjteményét, ekkor csak Perényi Pál volt tőle jobb. 1966-ban megnyerte az egyéni bajnokságot, majd a következő öt évben is övé lett a bajnoki cím. 1972-ben ezüstérmes volt, ekkor Szőke János taszította őt le a trónról. 1973-ban a Gyulai MEDOSZ versenyzőjeként újra az ő nyakába került az aranykoszorú. 1969-ben ő lett a Békés megye legjobb Békés megyei férfi sportolója. Sokszoros válogatott, a nemzeti csapattal világbajnoki futamokon szerepelt, bejárta Európát.

Ő volt az első magyar, aki a jégmotorozást is kipróbálhatta. A baskíriai útról hazatérve így nyilatkozott a korabeli újságban:

„Legtöbb versenyünk villanyfény mellett került sorra, amely nekünk szokatlan volt (…). Nekem sikerült Oktyabrszkojében egy viadalt megnyernem, utána Togliattiban a palánknak futottam, s bár csak könnyebben sérültem meg, három versenyt ki kellett hagynom (…). Rengeteget utaztunk. Repülőgépen, vonaton, hajón.”

Tizedik országos bajnokságát 1973 októberében a debreceni futamon biztosította be. A zárás előtt még a miskolci Csató Sándor állt az élen 30 ponttal, akit id. Gyepes és Berki (Papp J. SE) követett 27-27 egységgel.

„Az már a viadal első felében kitűnt, hogy a három bajnokaspiráns közül Berki és Csathó nem a legjobb formában van. Gyepes viszont a legjobb napjaira emlékeztetően motorozott: taktikusan, keveset kockáztatva, remekül kamatoztatva 14 éves versenyzői tapasztalatát. Futamaiban minden ellenfelét 30-40 méteres előnnyel utasította maga mögé, amikor a 17.-ben régi nagy »mumusával«, Szőkével csapott össze. Gyepes idegességében elhibázta a rajtot, s a versenybíróság kizárta a futamból. Az izgalmak így tovább fokozódtak, és csak a 20. futam – melyen Gyepes már nem indult – sorrendje döntötte el: kié lesz az idei bajnoki aranyérem?! Itt Domokos, Radácsi, Perényi sorrend alakult ki, ami azt jelentette, hogy az 1960-61-62-ben a 125 köbcentimétere kategóriában kivívott három, valamint az 1966-71-ben elért hat felnőtt bajnoki aranyérem után egy év múltával (1972-ben Gyepes előtt Szőke nyert egy pont előnnyel) Gyepes Barnabás ismét a legjobb magyar vaspapucsosnak bizonyult.” – írta a Békés Megyei Népújság 1973. október 5-i számában.

A Szolnokon, a Miskolci Honvédnál, Szegeden és a Békéscsabai Volánban is versenyző, Szolnokon élő Mészáros László több mint tíz magyar bajnoki címet szerzett, ebből hatszor csapatban, négyszer párosban, egyszer pedig egyéniben nem talált legyőzőre. Egy vb-futamgyőzelme is van, 1979-ből, Miskolcon, párosban is diadalmaskodott a világbajnokságon Sziráczki Istvánnal az oldalán. A hetvenes évek végén a kontinens 13 legjobbja között tartották számon. Jóval fiatalabb volt id. Gyepes Barnabásnál, akire mindig is felnézett, példaképe volt.

– Nagyon jó emlékeim vannak Bumbiról – ahogy mi hívtuk id. Gyepes Barnabást – mondta lapunknak Mészáros László. – Gyerekként Szolnokon sokszor kimentem megnézni, csodáltam a versenyzését. Idősebb volt nálam tíz évvel, amikor én 1969-ben elkezdtem a salakmotorozást, ő már elismert válogatott versenyző volt. Emlékeim szerint 1973-ban hagyta abba, de két évvel később visszaült a motorra. Jöttek azonban a fiatalok és már nem tudott olyan eredményes lenni. Emlékszem, hogy egy ízben így figyelmeztetett: „Remélem, hogy negyvenöt fokra tetted a gyújtást a puha pályára!” Sok jó tanácsot adott és amikor az egyik 1980-as borsodi Grand Prix versenyen elállították a motoromat, akkor az éppen Miskolcon tartózkodó Bumbihoz rohantam segítségért. Késő este állítottam be hozzá, másnap reggel jött és tíz órára olyan motort csinált, hogy csak na! Sajnálom, hogy már nincs közöttünk. A fiával a mai napig ápolom a kapcsolatot. Jómagam 1981-ben Szegedre igazoltam és a szegedi, gyulai közös csapat színeiben nyertem egyéni bajnokságot. Volt egy súlyos hátgerinc csigolyatörésem, emiatt 2013-ban abbahagytam a versenyzést.

Szilágyi Sándor a Gyulai Speedway Club egykori elnöke is csodálattal beszélt id. Gyepes Barnabásról.

– Óriási élményt jelentett a versenyzése – meredt vissza a régmúltba a ma már nyugdíjas volt sportvezető, aki 1977. és 1979. között salakmotorozott. – Veres István motorszerelő tanítványaként rendkívül magas felkészültségű, precíz versenyző volt. Veresnél megtanulta a salakmotorozás csínját-bínját, elképesztő tudással rendelkezett. Mindig maga állította be a motorját. Határozott egyéniségnek ismertem meg, és emberileg is csak a jót mondhattuk el róla. Ő volt az edzőm, 1981-ben ő vitt el bennünket egy Balaton-parti táborba, ami szintén elevenen él bennem. Edzőként is kifejezetten tehetséges volt. Egy ízben visszatért a pályára, csak az volt a kitétele, hogy hosszú pályán indulhasson. Nem is edzett, úgy indult. Motorozott az egykori Szovjetunióban, Ufa városában jégmotor-versenyen ült nyeregbe. Ott is megállta a helyét.