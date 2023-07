Elsőként június 10-én azok a békéscsabai fiatalok, az ifjúságiak, a serdülők és a gyermek korosztályúak találkoznak ismét a békéscsabai Árpád fürdőben, akik az országos utánpótlás-bajnokságokra készülnek. A kisebbek, akikre a majdan elrajtoló vidékbajnokság vár, egy héttel később kezdik az alapozó munkát.

Amint ilyenkor lenni szokott, kihasználva a nyári iskolai szünetet, sokaknak napi két edzés is szerepel a programban. Sőt, már javában szervezi a békéscsabai klub vezetősége és Fodor Ádám vezetőedző a felkészülési tornákon való részvételt. Egy biztos, minden korcsoportnak lesz lehetősége felmérni azt, hol is tart, ugyanis valamennyi korosztálynak lesz valamilyen torna itthon vagy más hazai városban. Edzőpartnerek is érkeznek a Viharsarokba, akikkel akár több találkozón is felmérhetik a viharsarki csapatok, illetve edzőik a fejlődésüket.

A hazai szövetségben úgy tervezik, a tavalyinál akár egy hónappal is előbb elkezdődik a pontvadászat, ez különösen az országos bajnokságokra érvényes. De a területi „menet” is előrébb jön, így még az is belefér, hogy mindenki több találkozón is pallérozódjon.

Egy kicsit átalakul az edzői stáb feladata is. Akad edző, akitől megvált a klub, ám akad érkező „friss erő” is. De nézzük sorjában. Az OB II-es felnőtt csapatért továbbra is Ajtai Miklós játékosedző felel, aki emellett az ifjúságiak mestere is lesz. A serdülő gárda új trénert kap, a saját nevelésű, nyáron hazatérő, fiatal Zsilák László személyében, aki egyébként az OB I-es debreceni évek és az OB I B-s Invectusi közreműködését követően egyben a felnőtt csapat játékosa is lesz. Maradva az országos utánpótlás-bajnokságban szereplőknél, a gyermek együttes ismét a vezetőedző, Fodor Ádám készíti föl.

A területi (vidék) bajnokságba nevezendő gyermek III. és IV. korosztályosaink munkájáért Békéscsabán Katona Péter felel, Gyulán pedig továbbra is Szilvásy Attila és Jeszenszky Ákos. A legkisebbek, a babyk és előkészítősök felkészítését Csabai Zoltán edzőre bízta a klub vezetése. Rajtuk kívül az úszótudás fejlesztésében továbbra is Szilvi néni (Szűts Szilvia) közreműködik.