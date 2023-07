Testépítés 24 perce

Hatodik hely a Mr. Universe-ről, a világ egyik legrangosabb testépítő versenyéről

Egyes források szerint már 1948-ban megrendezték a Mr. Universe testépítő versenyt Londonban, melyet a később Hollywoodban és a politikában karriert csináló Arnold Schwarzenegger is megnyert, nem egyszer, ötször is. A legutóbbi versenyen a békéscsabai Dénes József is megmérettetett.

A Földközi-tenger partján lévő olaszországi Sapriban rendezték meg a hétvégén az IBFA világszervezet Mr. Universe versenyét, ahol Dénes József, a békéscsabai székhelyű Fanatic Body&Fitness Power vezetője, testépítője is színpadra lépett. A tapasztalt versenyző a masters 50 év feletti kategóriában az igen előkelő hatodik helyen végzett. Elindult a szintén Sapriban megrendezett Európa-bajnokságon is, ahol a harmadik pozíciót szerezte meg.

– Rengetegen indultak a Mr. Universe-en, csak az én kategóriámban közel harmincan neveztek, egyszerre nem is fértünk fel a színpadra, a várakozással és a színpadon való szerepléssel legalább másfél óra telt el. A bíróknak sem volt egyszerű a dolguk – számolt be Dénes, aki szerint reális az eredmény, egy-két hellyel előrébb, de hátrébb is végezhetett volna. Mint mondja a masters az egyik legerősebb kategória, ahol tapasztalt, nagy tudású testépítők indulnak. – Az Eb-helyezés miatt azonban savanyú a szőlő. Nyernem kellett volna, s ezt a nemtetszését kifejező közönség is így látta – beszélt a kontinensbajnokságról a békéscsabai testépítő. – Nagy kihívásra vágytam, s nem is csalódtam, a verseny végére annyira kifáradtam, hogy – bár lehetőség lett volna rá – az open, nyitott kategóriát már nem tudtam bevállalni. Az az igazság, hogy bár nagyon jól sikerült a felkészülés, még legalább három hétre lett volna szükségem, hogy igazán csúcsformába kerüljek. A helyszín egyébként nem volt mindennapos, a színpadot a tengerparton állították fel, és a versenyt a fürdőzők is nagy számban tekintették meg, Dénes szerint legalább ezer néző figyelte a fejleményeket. – Van meghívásom a szeptemberi spanyol és a svájci nagydíjra is, ami megtisztelő, el is gondolkoztam rajta, hogy a formámat kitolom erre az időszakra, de még nem döntöttem. Az biztos, hogy ez az eredmény arra sarkall, hogy jövőre még jobban felkészüljek a Mr. Universe-re! – tekintett már előre a Fanatic Body&Fitness Power vezetője.

