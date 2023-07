A szarvasi tereplövész remek időjárási körülmények között versenyezhetett a tatabányai lőtéren, a nap szinte végig sütött, a szél csak gyengén fújt.

– A pályát az átlagosnál könnyebbre építették, így mindenki jobb eredményt ért el – vázolta a körülményeket Sutyinszki István. – Az első két fordulón egy könnyebb lövedékkel kísérleteztem, de nem vált be, így mostanra visszaálltam a nehezebbre, amit korábban használtam. Jó döntés volt, mert végig nagyon jól ment a verseny, alig hibáztam. Ugyan kihagytam egy állót, de az mindig benne van a pakliban, ezek a legnehezebben lelőhető célok, szinte mindig mindenki hibázik belőlük egyet-kettőt. Kimaradt egy nagyon távoli nagyon kis zónájú cél a szél miatt, ezt mások is rengetegen elhibázták. A harmadik hiba viszont abszolút amatőr volt. Az egyik pályán az első cél 42 méteren volt, amit sikeresen lelőttem, majd a következő 22 méteren, de már fáradt voltam és nem koncentráltam eléggé, így egyszerűen elfelejtettem 42-ről 22-re állítani a távcsövet, a cél persze nem dőlt le. Tudtam, hogy ez valamelyik dobogós helyezésbe fog kerülni. Ha nincs az a hiba, akkor szétlőhettem volna az első helyért, de ez most nem sikerült – bosszankodott Sutyinszki.

A versenyt végül három hibával zárta a szarvasi lövő, így a 2. helyet sikerült elérnie.

Az elhalasztott Field Target Magyar Kupa 3. fordulóját augusztus 13-án rendezik meg a székelyi lőtéren.