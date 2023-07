Elöltöltős lövészet Idén a megszokottól korábbi időpontban, júniusban került sor a 19. Nagy Déli Cowboy Találkozóra, ami a „Vadnyugati mesék” alcímet kapta, hiszen a különböző versenyszámokhoz történetek is kapcsolódtak, már a versenyszámok elnevezései is ezt sugallták.

A házigazda Tótkomlósi Lövész Klub ismét megtett mindent a verseny sikeréért. A Harangozó Antal és Lőkös István által vezetett elöltöltős csoport mindig igyekszik újdonságokat is bevetni, s nem egyszer a jobbítás érdekében komoly vita is kialakul, hiszen a cél logikus: egy jó hangulatú és jól szervezett verseny a biztosítéka annak, hogy a jövőben is szívesen jönnek az elöltöltős lövészek Tótkomlósra. A mostani versenyben egyébként a legtöbb versenyszámot a korábbi évekhez hasonlóan Lövei Gábor nyerte.

Harangozó Antal szerint a korábbi évek megszokott versenyzői gárdája indult el a versenyen. Ebben az évben is találkozhattak újdonsággal, a „lengő cowboy” alakkal, aminek sikere volt, mint a mozgó, aktív célpontoknak általában.

A pontlövészet specialista, egykori világbajnok Lőkös István szerint a versenyszámok és célok nagy része sikert aratott. Szerinte, ha szombaton van a pontlövészet, az növelné a versenyzők létszámát, arra még a hagyományőrzők is eljönnének. A pontlövők ugyanis tekintélyes részét jelentik az elöltöltős lövészek társadalmának. Megjegyezte, hogy a célpontok lehetnének nagyobbak is, hiszen ez több sikerélményt adna, s közelítené a versenyt a nemzetközi gyakorlathoz, s így még jobb felkészülést jelenthetne a nagy versenyekre.

Eredmények. Újra szól a hatlövetű: 1. Lövei Gábor, 2. Rimóczi Ferenc, 3. Lőkös István. Mesék a Saloon-ból: 1. Lövei Gábor, 2. Csizmeg István, 3. Sonkoly János. Az a bizonyos Július 4.: 1. Lövei Gábor, 2. Szűcs Ferenc, 3. Nagy Ferenc. A menekülő ember: 1. Nagy Ferenc, 2. Sonkoly János, 3. Szűcs Ferenc. A nagy szökés: 1. Lövei Gábor, 2. Sonkoly János, 3. Lőkös István. Bankrablók: 1. Lövei Gábor, 2. Sonkoly János, 3. Dr. Solti Árpád. A legjobb fejvadász: Nagy Ferenc. Rönkpárbaj: Lövei Gábor. Quigley bucket: Rimóczi Ferenc. White Bull: Lőkös István. Trapper: 1. Lőkös István, 2. Bárdi János, 3. Lövei Gábor. Mesterlövész: Bene András. Orvlövész: Lövei Gábor.