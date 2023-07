Talán még mindig sok békéscsabai futballszurkolónak ismerősen csenghet Csepregi György neve: a 47 esztendős gyomaendrődi születésű sportvezető Magyarországon a Békéscsaba színeiben mutatkozott be az NB I-ben 1996-ban, majd katonai szolgálata alatt Kecskeméten futballozott, s volt a Sopron és a Kispest labdarúgója is. Belgiumba kerülve játszott a Cercle Brugge, a Roeselare, az FC Knokke csapataiban. Játékos-pályafutása befejezését követően menedzserként, sportvezetőként dolgozott, az előző idényben a belga másodosztályban szereplő Beerschot játékosmegfigyelője volt, szeptembertől pedig sportigazgatónak nevezték ki.

Huszonöt éve él távol Magyarországtól. Csaknem másfél évtizedig ügynökként dolgozott – társával többek között Dibusz Dénest is ő vitte a Ferencvárosba –, a belga Beerschot sportigazgatójaként most pedig nem akármilyen lehetőséghez jutott: első magyarként választották be a világszerte jelentős elismerésnek örvendő Association of Sporting Directors (ASD) szövetségbe, amely a világ számos országában dolgozó, kiemelkedő tudású sportigazgatók közössége. Tagjai között tudhatja többek között a Newcastle United, a Manchester City, a Liverpool, a Norwich, a Leeds sportvezetőjét, és a teljesség igénye nélkül olyan klubok elöljáróit még, mint az AS Monaco, az AS Roma, több amerikai klub, valamint az Egyesült Arab Emírségek sportigazgatóját.

– Angliai központú szervezetről van szó, amelynek gyakorlatilag a világ minden tájáról van tagja – mondta a Nemzeti Sportnak Csepregi György, aki Belgiumban korábban a Cercle Bruges, a Roeselare vagy az FC Knokke játékosa is volt.

– Kedden és szerdán Liverpoolban volt ülés, nem tagadom, váratlanul ért, amikor felajánlották, legyek az elnökségi tanács tagja. A világ legjobb sportigazgatóiról van szó, rengeteget lehet tőlük tanulni. Tanácsokkal látjuk el egymást, az átigazolási időszak után az AS Roma együtteséhez utazom néhány napra, de a közeljövőben Brazíliába és Japánba is mennem kell.

Liverpoolban járva természetesen Szoboszlai Dominik átigazolása is téma volt, a magyar sportvezető büszkén hallgatta angol kollégái véleményét:

– Mindenki elismerően beszélt arról, hogy a Liverpoolt választotta, és összességében nagyon jó a visszhangja az átigazolásának, nemcsak a szurkolók, a klub vezetői is sokat várnak tőle. Szoboszlai Dominiknak eddig is jó neve volt a futballban, de most más dimenzióba került – nyilatkozta a sportnapilapnak a Békés vármegyéből elszármazott sportember.

Csepregi György a tizennégy éves játékosügynöki múltjából adódó kapcsolatrendszerének és sportigazgatóként elért eredményeinek köszönheti a tagságát. A Beerschot sportigazgatójaként az elmúlt időszakban kétszázezer euróért vett és 2,4 millió euróért adott el futballistákat, miközben a csapata is jól szerepel.

– Jóformán minden játékosunkért kaptunk ajánlatot. Miután klubunkat a szaúdi herceg éppen árulja, kis költségvetésből kell gazdálkodnunk, mindenkit ingyen hoztam, és jó pénzért adtunk el. Andreas Wieland vezetőedzővel remekül összedolgozunk. Nagy fegyverténynek tartom azt is, hogy a Juventustól elhoztuk a francia U20-as válogatott Félix Nzouangót, a francia Saint-Étienne helyett minket választott. Aktív és kreatív vagyok, talán ez tetszett meg a szövetség elnökségének – részletezte Csepregi György.