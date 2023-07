– Milyen benyomásokat szerzett a csapatról az első héten?

– Az első napok az ismerkedés jegyében teltek el. Az edzésekről és a Füzesgyarmat elleni felkészülési mérkőzésről is abszolút pozitív dolgokat mondhatok, jó a csapat munkához való hozzáállása.

– Pintér Norbert és Sármány Kristóf személyében eddig két új játékos érkezett Békéscsabára, mindkettő támadó. Milyen posztokat kell még megerősíteni?

– Elég sok játékost ismertem az NB II.-ből, így a csabaiakat is. A csapat gerince egyébként adott, de persze vannak hiányposztok, meglátjuk, hogy kik azok, akik idekerülhetnek. Vannak is elképzeléseink, de az anyagiak döntenek majd. A támadószekcióba keresünk játékosokat, mert alapvetően támadófelfogású csapatban gondolkozunk. A Füzesgyarmat ellen pályára lépő próbajátékosok közül a center Busa Bence – bár gólt nem lőtt – jó benyomást keltett. A 2005-ös születésű Szendeff Bencét korábban láttam játszani, az ő szerepe a fiatalszabály miatt is fontos lehet. Mindig lehet igazolni, de csak olyan játékos kerülhet szóba, aki igazán erősítést jelenthet.

– Jövő hétfőn Mátraházára utazik a csapat. Mi lesz a program?

– Ezekben a napokban elsősorban a fizikai munkára megyünk rá. Egyébként úgy láttuk, hogy a szabadságról mindenki jó állapotban tért vissza. Ezen a héten három nap két-két, pénteken egy tréning várt, vár a csapatra. Szombaton a DEAC vendégeként lépünk pályára, majd a mátraházi edzőtábor keretében szerdán a Salgótarjáni BTC, majd Kecskeméten az NB I-es KTE ellen játszunk.

– Milyen érzések kerítették hatalmába a Kórház utcában, amikor az első edzésre gyepre vezette a csapatot?

– Tíz évet itt futballoztam, ahol azt hiszem, hogy eléggé megbecsült voltam. Visszatérni mindig jó, bárkivel találkozom, barátsággal fogadnak, szeretnénk is ezt meghálálni. Nem lesz egyszerű dolgunk, mert mindenki minket akar majd megverni. Nekünk nyerni kell megtanulni. A mindennapos edzések és az olyan tesztmérkőzések is, mint a szombati arra is nagyon jók, hogy a játékosok önbizalmat szerezzenek. Mert úgy láttam, hogy az előző időszakban ez nagyon hiányzott.