A BRSE szurkolói tettek arról, hogy otthon érezze magát a magyar válogatott, melynek soraiban a frissen kinevezett csapatkapitány, a mindössze 15 éves Gajdács Lina és Fekete Ramóna is a kezdőhatosban kapott helyet és Nánási Zoé játszott a liberó szerepkörében (a negyedik csabai lány, Matuska Orsolya a cserepadon kapott helyet).

A franciák kapták el jobban a rajtot, de a magyar csapat 1:5 után sem esett kétségbe, fokozatosan visszakapaszkodott, sőt, a szett derekán a vezetést is átvette (16:14). A termetesebb franciák gyorsan fordítottak, de a magyarok tapadtak rájuk (22:22). A végén azonban elég volt egy-két hiba és a gallok már be is húzták a játszmát.

Remekül indította a 2. szettet a magyar válogatott, amely már 4:1-re is vezetett. Aztán Depie Cyrielle nyitásai után megzavarodott az együttes és máris a kékek vezettek, 7:5-re, nem sokáig, mert újabb csavar következett és már három volt a különbség (11:8), mai később hétre (20:13) nőtt. A franciák azonban nagyon harcoltak és a hajrában fordítottak (21:22), de Telekiék nem estek össze és ismét náluk volt az előny, sőt, szettlabdához is jutottak és az elsőt értékesítették.

A 3. felvonást a magyar csapat kezdte jobban, de ahogy a korábbi játszmákban, úgy most is hullámzott a játék, hol az egyik, hol a másik gárda kezében volt a vezetés. A kékek a szett közepén szereztek először négypontos előnyt, 11:15-nél szükség volt a magyar időkérésre. Nyílt az olló (12:19), s innen már csak felzárkózni (17:21) lehetett nyerni nem.

A 4. játszmára ismét összekapta magát Horváth András együttese és már három egységgel is vezetett, (10:7), de a gallok gyorsan utánuk eredtek. Pampuch Grétáék azonban lendületben maradtak és remek játékkal ismét meglódultak (19:16, 22:17) és egy remek blokkal kiharcolták az 5. szettet a csoport egyik legerősebbnek tartott együttese ellen!