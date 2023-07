A 186 centiméter magas játékos a 2018–2019-es kiírásban bronzérmet szerzett a bolgár kupában, egy évre rá a bajnokságban végzett a harmadik helyen a CSZKA Szófiával, valamint ő lett az idény legeredményesebb pontszerzője és posztja legjobbjának is megválasztották – olvasható a csabai klub honlapján.

Ezt követően Várnára igazolt, ahol újabb kupabronzot nyert, majd 2021-ben légiósnak állt és a francia élvonalba, a Calais-hoz szerződött. Ott egy szezont húzott le, az előző idényt pedig Finnországban töltötte a Vampula együttesében, amellyel dobogóra állhatott a finn kupában is. A 25 éves ütő 2017-ben az U23-világbajnokságon is bronzérmes lett, a felnőtt válogatottnak pedig régóta tagja, idén nyáron Tóth Gáborral is együtt dolgozott a Nemzetek Ligájában.