A szakmai munkát változatlanul Kovács Zoltán és Lukács István irányítja, előbbi – ahogy korábban tette – a pályán is besegít. A gárda nem változik jelentősen, a legnagyobb erősítés az lehet, hogy a huzamosabb ideje sérült Nagy Tamás és Liszkai László hosszú kihagyás után újra edzésbe állt.

Mellettük azért külső segítség is érkezik, hiszen a 26 esztendős Kukula Tamás hazatér Medgyesegyházáról és további két játékossal egyeztetnek a közös folytatásról. Mivel távozó nincs, így viszonylag bőséges keret áll a szakmai stáb rendelkezésére. A csapat szombaton az első tesztmérkőzésén is túlesett: a megye I. osztályba lépő Mezőhegyes otthonában vívott kétszer 50 perces csatát, melyen egy órán keresztül méltó partnere volt a házigazdáknak. A folytatásban szombatonként lépnek pályára a piros-feketék, akik oda-vissza megmérkőznek az aradi alacsonyabb osztályban szereplő Livada együttesével, majd a hó végén a bajnokságban is konkurens Kunágotát fogadják. Augusztusra már nem terveznek gyakorló találkozót a pontvadászat előtti egyke szabad hétvégére pihenőt kapnak a fiúk.

Mint azt Lukács István szakosztályvezető elárulta, a határvárosban szeretnének előrelépni a tavalyi nyolcadik helyről és olyan pozíciót elérni az év végén, hogy az átszervezés után is megőrizhessék a másodosztályú tagságukat.





A tervezett edzőmérkőzések

Július 15., szombat, 18.00: Battonyai TK–CS Șoimii Livada

Július 22., szombat, 10.00: CS Șoimii Livada–Battonyai TK

Július 29., szombat, ?: Battonyai TK–Kunágotai TE