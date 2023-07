Barkász Sándor, a csapatot működtető gazdaság társaság többségi tulajdonosa köszöntőjét követően nyomban ki is tért arra, hogy miért pont ide invitálta a drukkereket, szimpatizánsokat. Szerette volna, ha megismerik az érem másik oldalát, és valamilyen szinten betekintést nyernek annak a cégnek az életébe, amely a 150 alkalmazottjával biztosítja a gárda zavartalan működtetéséhez szükséges anyagiak döntő többségét.

– Itt a Békés Drénnél a kollégáimmal együtt fáradtságos munkával teremtjük elő azt a néhány százmilliós forrást, amiből az Előre működését évről-évre finanszírozzuk. Akik eljöttek, most már ismerik az érem másik oldalát, a gazdasági hátteret, ami nélkül ma már sehol nincsen foci – mondta elöljáróban a vezető, aki álmában sem gondolta volna tavasszal, hogy kiesés lesz az együttes vesszőfutásának vége, de sajnos bekövetkezett.

A búcsú pedig rávilágította arra, hogy újfajta koncepciót kell kialakítani. Ennek a lényegi részét a helyi érzelmi kötelék jelenti. Úgy alakították ki a keretet, hogy a játékosok zöme vármegyei labdarúgóból álljon, vagy legyen viharsarki kötődése. Barkász Sándor szerint ez sem könnyű kihívás, mert az igazán jókat kapásból „levadásszák” a tehetősebb klubok, ennek ellenére 17 játékos megfelel ennek a kritériumnak.

A klubot szakmai tanácsadóként segítő Pásztor József is sajnálkozását fejezte ki a kiesés miatt.

– Szégyellem magam, hogy idáig jutottunk, de sok összetevője van, amit visszacsinálni már nem lehet. Azonnal vissza kell kerülni a másodosztályba és ott olyan eredményeket elérni, hogy a mezőny első harmadában legyen a csapat. Két-három megfelelő szintű játékos igazolásával pedig akár ezt is überelni lehet – osztotta meg gondolatait az Előre emblematikus legendája.

Véleménye szerint a gárda az élvonalbeli búcsút követően került megállíthatatlanul lejtmenetbe.

– A kiesést követően nem sikerült építkezni, az utóbbi három-négy év pedig egyértelműen kudarc volt. Edző, játékos és vezető egyaránt követett el hibát, de most már nem a múlttal kell foglalkozni, hanem a jövővel. Bízom benne, hogy érintés nélkül sikerül felkerülni, ehhez a bajnok cím mellett az osztályozót is eredményesen kell vennünk. Úgy látom, hogy jó munka folyik, reméljük ez a pályán is megmutatkozik vasárnaptól. A megyében szeretik a focit, de ahhoz nyerő csapat kell, hogy vissza lehessen csalogatni a nézőket a lelátóra – fogalmazott az egykori kilencszeres válogatott labdarúgó.

A frissen megbízott vezetőedző, Csató Sándor szerint a futballban vannak megmagyarázhatatlan dolgok, a csapat kiesése is azok közé tartozik, de már az elején leszögezte, hogy a múlttal kapcsolatban nem hivatott nyilatkozni. Segítőjével, Ozoróczi Gáborral azon dolgozik, hogy a fiúkkal együtt gyorsan feledtethessék a szomorú napokat.

– Nehéz helyzet van, ezért mindenkinek vért kell izzadnia, különben nem lesz felemelkedés – tette hozzá a szakvezető. – Az elmúlt négy hétben a munka mellett sok lelki ráhatást is kaptak a játékosok. Éreztettük velük, hogy másban lesz részük, hiszen most nem a kiesés elkerülése, hanem a bajnoki cím a cél. Túl kell tenniük magukat a nehézségeken, a legjobb gyógyszer persze mindenre a győzelem. Az edzőmeccseken láthattuk kiben mi van, kinek mi az igazi posztja. A támadószekciót szerettük volna megerősíteni, hiszen sokat fogunk felállt fal ellen játszani, az újak sok gólt hoztak magukkal. Behatároltak a lehetőségeink, olyan játékosokat igazoltunk, akik elfogadták a feltételeinket, a célunk az, hogy végig ott legyünk a spiccen.

A keretet pillanatnyilag 27 labdarúgó alkotja, de még a napjainkban is változott az összetétele. Horváth Péter igazolt el, ám Bora György szolgálataival sem számolnak a jövőben. Mivel az átigazolási időszak javában zajlik, ezért augusztus végéig van idő formálni a gárdát.

– Azt láttam, hogy gyávák a játékosok. Nem mertek focizni akkor sem mertek, ha vezettünk, de akkor sem, ha hátrányban voltunk. Próbáltam önbizalmat adni nekik, sajnos nem ment, pedig a keret megfelelő volt. Sajnos a gyávaság megfertőzte az öltözőt, most azon vagyunk, hogy a vírust fertőtlenítsük – ezt már Barkász Sándor fűzte hozzá.