A tizenhat éves Zanócz Noel az MX125-ös kategóriában versenyzett és az időmérőn harmadik helyen végzett, a csoportjában pedig az ötödik legjobb eredménnyel jutott be a versenybe, összesítettben pedig a kilencedik pozíciót tudhatta a magáénak a világbajnoki mezőnyben, ami a magyar motorosok közül a legjobb eredmény.

A bukaresti világbajnokságon harmincnyolc országból – köztük olyan egzotikus térségből, mint Irán, Kolumbia, Uganda és Ecuador – is jöttek motorosok a világbajnokságra.

Noel nagyon jól kezdett, hiszen a harmadik helyen végzett a csoportjában, összetettben pedig az ötödik helyről indulhatott. A világbajnokságon a versenye egy fordulóból állt, vagyis túl sok lehetősége nem volt a hibázásra.

A pálya sem volt túl egyszerű, ugratók, kanyarok nehezítették a motokrosszozók dolgát, s a talajviszonyok is meglehetősen változatosak voltak, a homokos és a keményebb váltotta egymást, ráadásul mély nyomokkal teli tűzdelt, csúszóssá téve ezzel a pályát.

A cél az első tízbe jutás volt, ami sikerült is, bár ha jobban összejön a rajt, akkor még előrébb is végezhetett volna.

– A 125 köbcentis motoron ülő Zanócz Noelnek az első futam egy igazi adok-kapok volt, a rajt sem a legjobban alakult a számára, de így is sikerült a legjobb tízben zárnia – írta a Hungarian Motorsport Academy hivatalos közösségi oldalán. – A második futamban folytatódott a küzdelem az élboly után, végül a 13. helyet kaparintotta meg Noel, aki így is a legjobb magyar versenyzőként zárt az összetettben, és a nagyon előkelő, 9. helyen végzett.

A Hungarian Motorsport Academy tájékoztatása szerint Zanócz Noel Técsi László Márk társaságában a hétvégén a belgiumi Lommelben versenyez majd. A belgiumi verseny után Svédországban, majd már ősszel, szeptember 24-én Angliában indul az orosházi fiatal, miközben még egy olasz bajnoki futamon is motorozik.