Első ízben 2015-ben Nizzában rendezték meg az Európai szenior játékokat tucatnál is több sportágban. Attól kezdve négyévente kerül sor újra az eseményre, a másodiknak Torino, az ideinek a finnországi Tampere adott otthont.

Miként az elsőn, a finnországi viadalon is rajtkőre állt a Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület 67 éves versenyzője, Pappné dr. Marik Sarolta. Aki nem mellesleg már az első, nizzai eseményen is dobogós volt. A tamperei versenyen egy arany- (200 méteres pillangóúszás) és két ezüstérmet (50 és 100 méteres pillangóúszás) gyűjtött be.

– Érdekes, hogy nyolc évvel ezelőtt nagyon kevés edzéssel értem el a dobogós helyezéseket, a mostanira azonban jobban felkészültem. A rövidebb távon is majd tíz másodperccel jobbat úsztam, kétszázon pedig közel fél perccel – összegezte eredményeit a szenior versenyző, aki azt is hozzátette, szeretne négy év múlva újra ott lenni a következő európai játékokon.