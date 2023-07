A házigazdák négy kategóriában hirdették meg a küzdelmeket, ezekből Szűcs Krisztián révén egyéni és vegyes páros számban is otthon tartották a serleget. A Szalai Barna-emlékverseny legeredményesebb játékosának bizonyuló berényi versenyző ezen felül a férfi párosok között is érmet szerzett. Szintén sikeresen szerepelt a tornán a debreceni Petrás Péter, aki az egyéni kategória mellett a szarvasi Eckert Rolanddal a párosok elsőségét is begyűjtötte.

Végeredmények

Férfi egyéni, 45 év alatt: 1. Petrás Péter (Debrecen), 2. Csernus István (Gyula), 3. Fábián Zsombor (Mezőberény) és Boczonádi Tamás (Mezőberény).

45 év felett: 1. Szűcs Krisztián (Mezőberény), 2. dr. Szula Attila (Orosháza), 3. Vincze Tamás (Gyomaendrőd) és Kovács Zoltán (Békéscsaba).

Vigaszág: 1. Méhes Krisztián (Nagyszalonta), 2. Tábor Miklós (Viharsarki Orkák), 3. dr. Kerekes Attila (Viharsari Orkák) és Winter Attila (Mezőberény).

Férfi páros: 1. Eckert Roland, Petrás Péter (Szarvas, Debrecen), 2. Mihály Dániel, Kovács Dániel (Békéscsaba), 3. Csernus István, Szabó Tibor (Gyula, Debrecen) és Grosz Ferenc, Szűcs Krisztián (Mezőberény).

Vegyes páros: 1. Szűcs-Erdélyi Ilona, Szűcs Krisztián (Mezőberény), 2. Csernus Tímea, Csernus István (Gyula), 3. Eckert-Gyurkó Anita, Horváth Zoltán (Szarvas, Viharsarki Orkák) és Molnár Mária, Klembucz István (Sarkad).