Salgótarján BTC–Békéscsaba 1912 Előre 1–0 (0–0)

Labdarúgás Felkészülési mérkőzés, Salgótarján.

Salgótarján: Sz. Varga M. – Bajor, Bakos, Csuka, Molnár M. – Petrecsko, Nagy X., Bogdán, Horváth M. – Klajban, Csifó. Játszott még: Dobler, Kálmán, Palkovics, Boros, Tarlósi M. Vezetőedző: Sebestyén Szilárd.

Békéscsaba: Póser – Babinyecz, Fazekas, Kuzma, Hodonicki – Mihály, Pap Sz., Váradi, Rédling – Geiger, Vólent. Játszott még: Krnács, Somogyi, Bacsa, Albert, Kóródi, Komáromi, Futó, Ilyés, Pintér, Sármány, Zádori. Vezetőedző: Csató Sándor.

Gólszerző: Tarlósi M. (57.).

A békéscsabai együttes soraiban kezdőként lépett pályára Vólent Roland és Mihály Bálint. A 30 esztendős csabai nevelésű támadó kacskaringós pályafutása harmadszor kanyarodott a Kórház utca felé, a 2005-ös születésű középpályás viszont a Budapest Honvéd-Magyar Futball Akadémia neveltje és a fiatal szabály miatt juthat rendszeres játéklehetőséghez, amennyiben szerződést kap. Ugyancsak visszatért az Előréhez a saját nevelésű 24 éves kapus, Somogyi Pál Csaba, aki Szarvason játszott az előző bajnokságban. Rédling Kevin (20) ellenben próbázónak számít és a legutóbbi évet a Szeged NB II.-es együttesében töltötte és voltak jó dolgai a pályán.

A tarjániak az osztályozó megnyerését követően tértek vissza a harmadik vonalba, ahol az eddigi ingázást követően szeretnék megszilárdítani a helyüket. Az a fajta agresszív játék, amit az Előrével szemben bemutattak, mindenképpen jó ajánlólevél lesz számukra, feltéve persze, hogy a mindenkori játékvezető is úgy hagyja azt, mint ahogyan a szerdai sípmester tette. A csabaiak dominálták a mérkőzést, voltak helyzeteik – két elmaradó büntetőt is vitattak –, de a lehetőségeket nem tudták gólokra váltani, a nógrádiak viszont egy kontrát eredményesen zártak az 57. percben. Csató Sándor egyébként még mindig a terhelés egyenletes elosztását tartotta szem előtt, ennek szellemében azok játszottak 60 percet, akik a DEAC ellen csak félórát kaptak.

Csató Sándor: – Rendkívül agresszíven játszó ellenféllel találtuk szemben magunkat, amihez a spori is partnernek bizonyult. Ízelítőt kaptunk abból, hogy mi vár majd ránk az NB III.-ban. A játékosaink már frissebben mozogtak, mint legutóbb Debrecenben, de csak keveset adtak vissza abból, amit a táborban hétfő óta gyakorlunk. A csapatjáték összehangolásán és a védekezés finomításán van a lényeg, nem szerencsés azonban, hogy a hátsó alakzat két alapembere, Bora és Mikló is megsérült. Bár az eredmények nem azt mutatják, azért lépegetünk előre. Most visszatérünk az edzőtáborba és folytatjuk a megkezdett munkát, a szombati kecskeméti pályára lépéstől kezdve azonban már a csapatba kerülésről is szólnak a gyakorlómérkőzések.