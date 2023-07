Hagyománynak számít Gyula városában, hogy július közepén itt tartja nagy nemzetközi karate táborát az A.J.K.A. (American Japan Karate Association) magyarországi szervezete. Idén sem hiányoztak a karatékák a fürdővárosból.

A házigazda Gyulai Karate Egyesület – Torma György VIII. DAN és felesége, Tormáné Marosvölgyi Anikó irányításával – évek óta kiváló rendezője az eseménynek, így nem csoda, hogy nem csak a magyar, hanem a külföldi karatésok is szívesen jönnek a népszerű békési városba. Idén magyar, német, amerikai és svéd karatésok érkeztek, összesen hatvannégyen, hogy részt vehessenek a nívós táborban. Az edzéseket a vezető instruktorok Csákvári László (Budapest), Avi Azoulay (USA), Farkas András (Békéscsaba) és Torma György (Gyula) tartották.

Természetesen a szervezet meghatározó nagymestere, Sensei Sáfár László X. DAN sem hiányzott, aki óriási energiával irányította a tábor életét, idős kora ellenére egy „energiabomba”. Az örökifjú nagymester mozgatórugója a szövetségnek is, a magyar karatéért tett munkássága elismeréseként vehette át az edzés elején a Magyar Harcművész Nagymesterek Tanácsa „Tiszteletbeli Nagymester” elismerő diplomáját, a tanácsot képviselő Gregor László mestertől. Az igazi elismerés a hosszú ideig tartó taps, a tanítványok tisztelete, jókedve és szeretete! S ez a hangulat jellemezte végig a tábort!

A nagymesternek a napokban megjelent a „Shotokan Karate Útmutatások”, ami alapvetően a technikákat mutatja be és egyetemi kutatásokra is épül.

A táborban a korábbi évekhez képes jóval több a tanuló fokozatú fiatal jelent meg.

- Mindig próbálom az edzőket ösztökélni, hogy ne csak a fekete övesek jöjjenek – mondta a nagymester. – Bátorítsák a tanulókat, a fiatalokat is. Mert ha többen jönnek, mint most is, tudok két csoportot kialakítani, s így sokkal hatékonyabb az edzés. Élményt is jelent egy teremben edzeni a sok mesterrel, s sokkal több edzést is jelent.