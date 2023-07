Bár a viadal az időseknek szólt, ám a családias hangulatban lezajlott kísérő számokban szülők, nagyszülők és gyerekek álltak rajtkőre. Ezúttal megrendezésre került 54 felnőtt és 18 családi váltó (volt variációs lehetőség: unoka, szülő, nagyszülő, vagy egy szülő két gyerek és két szülő és egy gyerek összeállításban.)

A verseny lebonyolítását 35 önkéntes segítette. Az esemény alkalmával ezúttal is díjazták a Rozmárok egyesülete által alapított „Első nevezőt” díjjal, továbbá a legidősebb női és férfi induló is különdíjat kapott.

A versenyen nem mellesleg a hazaiak mellett indultak Romániából (több egyesület), és a szerbiai Vajdaságból is érkeztek versenyzők. Békés megyét három egyesület, illetve klub képviselte, a helyi Tótkomlósi Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület mellett a Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület és a Gyulai dr. Regele Károly Szenior Úszó Klub. Sőt, akadtak megyei egyéni indulók is, mint a magyarbánhegyesi Fülöp József és a mezőkovácsházi Oláh Tibor, akik a dobogósok közé is feliratkoztak. Ismét remekelt a gyulai születésű, Békéscsabán élő, de debreceni színekben rajthoz álló Vass Gyula is, miként az egykori mezőhegyesi dr. Sümeghy László is. Egyébként pedig mindhárom megyei csapat remekül szerepelt, számtalan érmet besöpörtek versenyzői.

A Békés megyei dobogósok. Békéscsaba: dr. Dávid Gyula, Gazsyné Hrabovszki Edit.

Gyula: dr. Legeza László, Legeza Péter.

Tótkomlós: dr. Balás Gábor, Budai Zoltán, Fodor László, Földesi Róbert, Gáll Jánosné, Gyúrós Pál, Kancsó János, Kukucskáné Pálca Réka, László-Zsurzs Henrietta, Malya Attila, Rajki Józsefné, Szabó Lászlóné, Tarrné Kis Hajnalka, Varga Attila, Varga Liliána, dr. Vereb Tamás.