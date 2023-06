A játékosok egyéni futóprogramokat végezve már ezt megelőzően munkához látnak, így a bajnokság július 30-i rajtjáig rendelkezésre álló öt hetes időszak elegendő lesz a minőségi felkészülésre. A szakmai munka a sikeredző, Ekker Attila irányításával zajlik az előző évadot újoncként ötödik helyen záró gárdánál, akinek változatlanul Nyúl Gábor segíti a munkáját asszisztensedzőként. A keretet is ez az állandóság jelzi majd, még ha törvényszerűen lesznek is változások.

Annyi már az évad végén tudott volt, hogy a rutinos belső védő, Dócza Gábor elköszönt a társaktól, számára ugyanis komoly logisztikai kihívásokat tartogatott Dél-Békésből az edzésekre való eljutás. Nyilván nem ő lesz az egyetlen távozó, mivel a tavalyi jó szereplés hatására több játékosuk ázsiója is megnőtt, ráadásul az újszerű 16 csapatos bajnokság nem indokol a tavalyihoz hasonló mélységű állományt.

Mint arról Ilyés Lajos elnökhelyettes beszámolt, érkezőkkel is számolnak. Az ő létszámuk nyilván azzal is összefüggésbe hozható, hogy végül hány embert kell pótolni. Ami biztos, a fiatal szabály miatt 2005-ös születésű játékosra nagy szükségük lesz, hiszen abból Selmeczi-Tóth András és Szántó Bence mellé mindenképpen kell még egy-két hasonló korú fiatal. Mivel a fiúk magasra helyezték tavaly a mércét, annak megtartásához idén is áldozatos munkára lesz szükség, már a felkészülés idején is, melyet hat tesztmeccs tesz változatosabbá.

A tervezett edzőmérkőzések időrendje

Július 1., szombat, 10.00: Körösladány MSK–Szolnoki MÁV FC

Július 8., szombat, 11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Körösladány MSK

Július 12., szerda, 18.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II.–Körösladány MSK (Gyula)

Július 15., szombat, 11.00: Körösladány MSK–Kecskeméti TE II.

Július 19., szerda, 18.00: Békéscsaba 1912 Előre–Körösladány MSK

Július 22., szombat, 10.00: Körösladány MSK–Tiszaföldvár SE